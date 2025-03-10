Українці сплатили до бюджету Польщі торік майже $4 мільярди податків

Мігранти з України за 2024 рік допомогли збільшити надходження до бюджету Польщі на 15,1 млрд злотих ($3,89 млрд).

Про це свідчать дані державного Банку економіки Польщі (BGK), передає Укрінформ.

"Враховуючи орієнтовну суму податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що з кожного 1 злотого, отриманого громадянами України за програмою "Сім'я 800 плюс" (програма підтримки демографії в Польщі, за якою кожна сім'я має право отримувати субсидію у розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину, – ред.), мігранти сплачували до державного бюджету Польщі приблизно 5,4 злотих", – сказано в повідомленні Банку.

Також зазначається, що польські середні та великі компанії в 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Європейського Союзу, зокрема з України.

Як повідомлялося, українці за три роки зареєстрували в Польщі 77,7 тис. ФОПів, що становить 9% усіх зареєстрованих підприємств за цей період.

До того стало відомо, що середня зарплата в Польщі за останній квартал минулого року зросла на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Так, середня заробітна плата в Польщі до вирахування податків у четвертому кварталі 2024 року склала 8 477 злотих, тобто понад 87 тис. грн. Це на понад 12,4% більше, ніж 2023 року. Для порівняння: за даними Держстату, середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року становила 20,59 тис. грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що з усіх українців, що перебувають у Польщі, 37% приїхали менше, ніж пів року тому. Рік у країні мешкають 9% українців, два роки – 23%, три – 15%, чотири – 6%. Ще 10% українців живуть у Польщі понад 5 років.

Відтак, найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року й це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти.