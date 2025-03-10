Єврокомісія пропонує скасувати мита на імпорт української сталі на постійній основі

Єврокомісія запропонувала план підтримки металургійної галузі України, який передбачає продовження дії безмитного експорту української сталі до ЄС.

Ця пропозиція передбачає призупинення захисних заходів щодо сталі з України на постійній основі, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Експорт чавуну та сталі до ЄС є значним джерелом доходу для України. Продовження звільнення цієї продукції від захисних заходів щодо сталі підтримало б економіку України, допомагаючи полегшити складну ситуацію, з якою зіткнулися українські виробники та експортери через неспровоковану та невиправдану агресивну війну Росії", – зазначається у повідомленні.

У Єврокомісії уточнили, що цю пропозицію має розглянути та затвердити Рада ЄС та Європарламент.

"У разі її схвалення вона гарантуватиме, що український експорт сталі до ЄС буде звільнений від захисних заходів ЄС щодо сталі навіть після закінчення терміну дії тимчасових автономних торгових заходів ЄС", – додали у Єврокомісії.

Нагадаємо, з 2018 року ЄС запровадив підвищені мита щодо всього імпорту широкої номенклатури сталевої продукції. Цей захід має на меті запобігти економічним збиткам для виробників сталі в ЄС.

Для української сталі ці обмеження скасували після початку повномасштабного вторгнення РФ. У червні 2022 року ЄС призупинив застосування імпортних мит, квот і заходів торгового захисту для імпорту з України на рік, згодом дію цього рішення двічі продовжували, наразі воно діє до 5 червня 2025 року.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію, незалежно від країни походження.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, рішення США запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, негативно вплине на металургійну галузь. Так, на експорт металургійної продукції минулого року припадало 57,9% українського експорту до США.