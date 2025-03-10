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Новини
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Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня, – Пенсійний фонд

гроші

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого з 1 березня було перераховано на на коефіцієнт 1,115, відтак, виплата перерахованих страхових виплат буде здійснюватися з квітня.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. 

Там зазначили, що величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати.

"Максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати – 1 500 грн", – також нагадали в Пенсійному фонді.

Наприкінці січня перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявляла, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.

 Як повідомлялося, Державна служба зайнятості з 1 січня 2025 року переглянула розміри деяких виплат та компенсацій.

Автор: 

виплати (461) Пенсійний фонд (411) страхування (665)


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Професійного захворювання, цей пункт, явно стосується лише прокурорських ...
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10.03.2025 19:50 Відповісти

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