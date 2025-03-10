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Новини
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В Україні з’явилася електронна система "єКоноплі". Що вона передбачає?

В Україні з’явилася електронна система

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило електронну систему "єКоноплі", основна мета якої –  вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків і ризиків зловживань.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики. 

Як зазначається, впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель. 

У результаті це призведе до збільшення суб'єктів, які здійснюють посів, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках, а також дасть можливість формувати об'єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні наступні модулі в системі:

  • модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель,
  • модуль реєстрації та управління земельними ділянками,
  • модуль посіву та врожаю,
  • модуль лабораторних досліджень,
  • модуль витягів та звітності,
  • інтерактивна мапа

Окрім того, система "єКоноплі" інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
  • Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;
  • Державним земельним кадастром;
  • Інформаційно-комунікаційною системою "єРослинництво" (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в реєстрі необхідно:

  • підготувати кваліфікований електронний підпис,
  • подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".

Як зауважили в Мінагрополітики, також значно спрощується діяльність юридичних осіб.

Так, якщо раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до трьох місяців, то тепер для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись у Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність із посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

У вересні минулого року повідомлялося, що завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі площі конопель уже цього року можуть зрости до 8 тис. гектарів.

Як повідомлялося, з 16 серпня 2024 року в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Автор: 

коноплі (8) Мінагрополітики (1355) електронна система (183) канабіс (31)


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Ідіотизм!
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10.03.2025 19:36 Відповісти
ну тепер заживемо...
ось, за що боролися
на черзі єКокс
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10.03.2025 19:37 Відповісти
У владі єдібіли яких вибрали реальні дібіли. Все інше наслідки.
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10.03.2025 19:41 Відповісти
УРА....!!!!
Президент Зєля виконує свої передвиборчі обіцянки.
Тепер заживем....
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10.03.2025 20:12 Відповісти
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10.03.2025 20:18 Відповісти
а я стану курить маришку.******** от этого нервного напряжения за войну.пигулки глотать не хочу.косяк забью.хоть в жизни не пробовал.даже не курю вообще.спасибо Зе Билу за наше счастливое сьогодення
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10.03.2025 20:23 Відповісти
Ура, Є коноплі !!!
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10.03.2025 21:53 Відповісти
єКонопля - нюхнув свій смартфон і полегшало...
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10.03.2025 22:05 Відповісти

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