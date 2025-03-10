В Україні з’явилася електронна система "єКоноплі". Що вона передбачає?
Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило електронну систему "єКоноплі", основна мета якої – вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків і ризиків зловживань.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.
Як зазначається, впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель.
У результаті це призведе до збільшення суб'єктів, які здійснюють посів, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках, а також дасть можливість формувати об'єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.
Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні наступні модулі в системі:
- модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель,
- модуль реєстрації та управління земельними ділянками,
- модуль посіву та врожаю,
- модуль лабораторних досліджень,
- модуль витягів та звітності,
- інтерактивна мапа
Окрім того, система "єКоноплі" інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;
- Державним земельним кадастром;
- Інформаційно-комунікаційною системою "єРослинництво" (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
Для реєстрації в реєстрі необхідно:
- підготувати кваліфікований електронний підпис,
- подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".
Як зауважили в Мінагрополітики, також значно спрощується діяльність юридичних осіб.
Так, якщо раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до трьох місяців, то тепер для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись у Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність із посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
У вересні минулого року повідомлялося, що завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі площі конопель уже цього року можуть зрости до 8 тис. гектарів.
Як повідомлялося, з 16 серпня 2024 року в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.
Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.
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