Інфляція у лютому прискорилася до 13,4%. Що подорожчало найбільше?

Інфляція на споживчому ринку у лютому 2025 року уповільнилася до 0,8%, порівняно із 1,2% у січні.

Водночас у річному обчисленні, порівняно із лютим 2024 року, ціни зросли на 13,4%, повідомляє Держстат.

Базова інфляція у лютому порівняно із січнем становила 0,7%, з початку року – 2%

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у лютому зросли на 1,2%. Найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія. На 1,9–0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 0,4% подешевшав цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%.

Водночас на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Читайте також: Нацбанк спрогнозував пришвидшення інфляції та попередив про геополітичні ризики

Як повідомлялося, інфляція на споживчому ринку України в січні 2025 року порівняно з груднем минулого року становила 1,2%, порівняно з січнем 2024 року – 12,9%.

За підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%, свідчать дані Держстату.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.