У Києві опалення поки що не вимикатимуть попри потепління. У КМДА пояснили причини

Централізоване опалення у Києві наразі не вимикатимуть, адже наприкінці цього й на початку наступного тижня синоптики прогнозують суттєве похолодання, а система теплопостачання столиці не дозволяє оперативно вимикати та вмикати подачу тепла до будинків містян.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує пресслужба КМДА.

"Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання. Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня. Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення", – пояснив Пантелеєв.

Він також зауважив, що відсутність опалення в умовах похолодання спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливого дефіциту через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

Посадовець нагадав, що місто завжди орієнтується на температурні показник під час початку і завершення опалювального сезону, намагаючись максимально раціонально використовувати енергоресурси, і подбати про те, щоб кияни не платили зайвого за тепло. Наприклад, минулий опалювальний сезон завершили 28 березня.

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Як повідомлялося, раніше влада низки обласних центрів України ухвалила рішення призупиняти подачу опалення вдень з огляду на суттєве потепління. А місцева влада Херсону вже оголосила про завершення опалювального сезону.