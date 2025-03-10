Продаж валюти Нацбанком впав до $500 мільйонів за тиждень
Продаж доларів Національним банком за тиждень з 3 по 7 березня зменшився до $514,02 млн, порівняно із $742 млн попереднього тижня та $1,19 млрд два тижні тому.
Водночас Нацбанк купив минулого тижня $10 млн, свідчать дані регулятора.
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $6,96 млрд, а купив – $16,81 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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Wlad West
показати весь коментар10.03.2025 18:52 Відповісти Мені подобається 0
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