Продаж валюти Нацбанком впав до $500 мільйонів за тиждень

Продаж доларів Національним банком за тиждень з 3 по 7 березня зменшився до $514,02 млн, порівняно із $742 млн попереднього тижня та $1,19 млрд два тижні тому.

Водночас Нацбанк купив минулого тижня $10 млн, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $6,96 млрд, а купив – $16,81 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.