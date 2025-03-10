Росія та Іран домовилися про спільне виробництво мікроелектроніки

Росія та Іран домовилися разом виробляти мікроелектроніку. Так, російський Зеленоградський нанотехнологічний центр уклав угоду про співпрацю з іранським Штабом щодо розвитку нано- та мікротехнологій.

Про це заявили в Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times.

"У нинішніх умовах відсутні перешкоди для розвитку взаємовигідного співробітництва, спрямованого на формування стійких виробничих та збутових ланцюжків", – сказав представник російського відомства.

Джерело, знайоме з ходом підписання угоди, уточнило, що на першому етапі сторони домовилися разом виробляти літографічне обладнання для друку чипів, телекомунікаційні мультиплексори та різні датчики для автомобілів. Зеленоградський нанотехнологічний центр виступить як інтегратор контрактних виробництв для іранських дизайн-центрів. Окрім того, між країнами відбуватиметься обмін компетенціями та співробітниками в галузі мікроелектроніки, хоча на даний момент про інвестиції не йдеться.

У Мінпромторгу РФ наголосили, що Росія націлена на об'єднання зусиль для спільної розробки та виробництва інноваційної продукції, а також на вихід на нові ринки з російськими технологіями та товарами.

Як зазначили експерти на ринку в РФ, російським розробникам мікроелектроніки цікаві будь-які ринки, а Іран є однією із перших спроб російських технологічних компаній вийти на міжнародний ринок.

Як повідомлялося, наприкінці січня в російському уряді поскаржилися на дефіцит 140 тис. IT-спеціалістів.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів.

До того повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.

Згодом російські IT-компанії заявили, що висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.