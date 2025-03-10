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Новини
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Росія та Іран домовилися про спільне виробництво мікроелектроніки

Росія та Іран домовилися разом виробляти мікроелектроніку

Росія та Іран домовилися разом виробляти мікроелектроніку. Так, російський Зеленоградський нанотехнологічний центр уклав угоду про співпрацю з іранським Штабом щодо розвитку нано- та мікротехнологій.

Про це заявили в Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times. 

"У нинішніх умовах відсутні перешкоди для розвитку взаємовигідного співробітництва, спрямованого на формування стійких виробничих та збутових ланцюжків", – сказав представник російського відомства.

Джерело, знайоме з ходом підписання угоди, уточнило, що на першому етапі сторони домовилися разом виробляти літографічне обладнання для друку чипів, телекомунікаційні мультиплексори та різні датчики для автомобілів.  Зеленоградський нанотехнологічний центр виступить як інтегратор контрактних виробництв для іранських дизайн-центрів. Окрім того, між країнами відбуватиметься обмін компетенціями та співробітниками в галузі мікроелектроніки, хоча на даний момент про інвестиції не йдеться.

У Мінпромторгу РФ наголосили, що Росія націлена на об'єднання зусиль для спільної розробки та виробництва інноваційної продукції, а також на вихід на нові ринки з російськими технологіями та товарами.

Як зазначили експерти на ринку в РФ, російським розробникам мікроелектроніки цікаві будь-які ринки, а Іран є однією із перших спроб російських технологічних компаній вийти на міжнародний ринок.

Як повідомлялося, наприкінці січня в російському уряді поскаржилися на дефіцит 140 тис. IT-спеціалістів.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів.

До того повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.

Згодом російські IT-компанії заявили, що висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.

Автор: 

Іран (446) росія (14116) співпраця (642) технології (557)


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Топ коментарі
+3
Ржу.
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10.03.2025 16:57
+3
Кацапско-иранские микроэлементы - самые крупные микроэлементы в мире!
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10.03.2025 17:00
+1
Будут выпускать исключительно микрочипы на лампах (в основном - пи-3-ДА).
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10.03.2025 17:01
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Ржу.
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10.03.2025 16:57 Відповісти
Кацапско-иранские микроэлементы - самые крупные микроэлементы в мире!
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10.03.2025 17:00 Відповісти
Будут выпускать исключительно микрочипы на лампах (в основном - пи-3-ДА).
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10.03.2025 17:01 Відповісти
Виключно онано та макроелектроніка...
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10.03.2025 17:03 Відповісти
Мікрочіпи будуть обладнані ручками для більш зручного транспортування.
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10.03.2025 17:17 Відповісти
Створять супер "Ельбрус" вагою всього 12 кг. Сусіди луснуть від заздрощів.
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10.03.2025 17:22 Відповісти
🤡🤡
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10.03.2025 17:44 Відповісти
Це буде халяльна електроніка?
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10.03.2025 17:46 Відповісти
А що каже з цього приводу Ізраїль?
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10.03.2025 18:16 Відповісти
Я в а)(ує-ця ****** не розрахувалась за наш збитий літак і не виплатила за загиблих(може я щось пропустив і гроші вже хтось потянув)
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10.03.2025 18:40 Відповісти
Те, що вони робили раніше не оголошуючи - тепер можна вголос. Доня не проти.
А шахеди ми майже всі чули і бачили...
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10.03.2025 19:03 Відповісти
Раніше дебіли ржали за кацапські танки Т-55, а ще раніше - за "мангали " на танках. Пам'ятаю, навіть За-! поржав над цим девайсом кацапів...
А ще раніше - "чмоні", "одноразкі", тощо...
І що?
ЗАРАЗ дуже смішно, кретини?
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10.03.2025 20:01 Відповісти
ну, ми з моїм Котом можемо домовитися про випуск літаків 6-го покоління.... зараз піду, підгодую Петронія і почнемо перемовини
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03.04.2025 16:03 Відповісти

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