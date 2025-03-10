НАБУ завершило розслідування справи "бек-офісу" в "Укрзалізниці" під керівництвом радника ОП за часів Камишіна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі про завдання багатомільйонних збитків "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції та трансформаторів, а також легалізації одержаних злочинним шляхом коштів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, не уточнюючи прізвищ підозрюваних. Проте відомо, що організаторами схеми слідство вважає колишнього топпосадовця СБУ і радника Офісу президента Артема Шила і народного депутата Віктора Бондаря.

"Діючи як своєрідний "бек-офіс" товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу у них підконтрольних підприємцям компаній", – зазначається у повідомленні НАБУ.

Загалом справа містить три епізоди:

перший із них стосується закупівлі "Укрзалізницею" кабельно-провідникової продукції у 2021-2022 роках за завищеними цінами, внаслідок чого державна компанія зазнала збитків на суму понад 140 млн грн. Загальна кількість підозрюваних у цьому епізоді становить 10 осіб;

другий епізод стосується розкрадань під час закупівлі залізничною компанією трансформаторів за завищеними майже вдвічі ціанами вже під час повномасштабної війни – у червні-грудні 2022 року. Унаслідок реалізації цієї схеми впродовж 2022-2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму майже 100 млн грн. У цьому епізоді про підозру також повідомили 10 особам;

третій епізод стосується легалізації Шилом отриманих внаслідок реалізації оборудок коштів у 2021-2023 роках під виглядом оплати послуг "салонів краси", а придбання на підконтрольних осіб елітної нерухомості (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість) загальною вартістю понад 155 млн грн. У цьому епізоді про підозру повідомили лідеру організованої злочинної групи та довіреному йому рієлтору.

"З метою відшкодування збитків та конфіскації майна як засобу покарання детективи спільно з прокурорами забезпечили накладення арешту на активи підозрюваних загальною вартістю понад 1,4 млрд грн. Матеріали усіх епізодів відкрито стороні захисту для ознайомлення", – додали в НАБУ.

Читайте також: Болгарія видала Україні підозрювану у справі про розкрадання в "Укрзалізниці" під керівництвом Камишіна

Як повідомлялося, у квітні 2024 року НАБУ повідомило про підозру колишньому позаштатному раднику Офісу президента, працівнику Служби безпеки України Артему Шилу та ще шістьом особам у заволодінні майже 95 млн грн АТ "Укрзалізниця" при закупівлі трансформаторів.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, кошти одразу ж внесли і він вийшов на свободу.

У січні 2025 року НАБУ повідомило про підозру чинному народному депутату Віктору Бондарю (позафракційний, до липня 2022 року входив до групи "За майбутнє"), якого слідство вважає одним із керівників організованої групи, причетної заволодіння понад 140 млн грн на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці" у 2021-2022 роках.

Суд узяв його під варту, оскільки нардеп не вніс заставу у розмірі 100 млн грн.

Зауважимо, що з квітня 2021 року по кінець лютого 2023 року "Укрзалізницю" очолював Олександр Камишін. Після цього його призначили очільником Мінстратегпрому, а у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.