Ринок праці в Україні відновився на 93% від довоєнного рівня, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Через три роки після повномасштабного вторгнення Росії ринок праці в Україні відновився на 93% від довоєнного рівня.

Про це йдеться в щомісячному дослідженні порталу з пошуку роботи Work.ua.

Як повідомляється, в лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.

Найбільш помітно зросла кількість вакансій у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.

Втім, перелік областей, де пропозицій роботи найбільше, залишився незмінним: третина (34%) від усіх вакансій – у Києві та області, по 9% – на Львівщині та Дніпропетровщині, ще 6% – в Одеській, 3% – в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:

"Робочі спеціальності, виробництво" – 16 703 вакансії, +5% до січня;

"Сфера обслуговування" – 14 535, +5%;

"Продаж, закупівля" – 12 450, +5%;

"Роздрібна торгівля" – 11 392, +5%;

"Логістика, склад, ЗЕД" – 10 314, +4%.

Також ринок праці минулого місяця помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), асистент стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%), майстер із ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).

Окрім того, роботодавці продовжують активно маркувати вакансії позначкою "Перевага ветеранам" – 4 413 пропозицій роботи, +18% до січня.

Своєю чергою кількість шукачів, хоч і трохи зменшилася проти січня, все одно була високою. Так, усі ключові показники – кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції – наразі тримаються рівня червня 2023 року, коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів.

Посади верстальника, front-end розробника, вебдизайнера в IT-сфері стабільно знаходяться на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Проте вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

Серед інших конкурентних вакансій – копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.

Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:

на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;

з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;

робітничих професій: порізчик, свердлувальник.

Також зазначається, що основна частина шукачів на ринку праці – це молодь, що вже має досвід роботи.

Серед шукачів у лютому найбільше було таких спеціалістів:

продавець-консультант;

адміністратор;

менеджер із продажу;

водій;

бухгалтер;

офіс-менеджер;

менеджер із роботи з клієнтами;

бармен;

SMM-спеціаліст;

менеджер із персоналу.

Як повідомлялося, з початку 2025 року вже 4500 українців отримали ваучер на навчання державним коштом, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Ваучери на перенавчання та підвищення кваліфікації на суму до 30 тис. грн можуть отримати ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією з 155 професій та спеціальностей. Для учасників бойових дій є пільги — ваучери на спеціальності "Економіка та менеджмент" доступні лише для них.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей із інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.