Мінкульт знову замовив моніторинг згадок про владу у ЗМІ фірмі нардепа від "Слуги народу". Ціни зросли

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" Міністерства культури і стратегічних комунікацій 1 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Медіатека" моніторинг засобів масової інформації за 12,24 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2025 року ця фірма щодня відстежуватиме, що пишуть і говорять про владу, які теми стають резонансними, як змінюється ставлення аудиторії до державних структур і топпосадовців.

Зокрема, моніторитимуть згадки у ЗМІ про президента, першу леді і її Фундацію, Офіс президента, Кабмін, Верховну Раду, Генштаб, а також всіх міністрів, керівників відомств, радників та спікерів. Ці ж суб’єкти і читають звіти, підтверджували раніше у Мінкульті.

Моніторинг охоплюватиме "телемарафон", не менше 10 загальнонаціональних телеканалів, 50 друкованих видань, радіо та понад 1 000 національних і регіональних онлайн-ЗМІ. Окремо відстежуватимуть активність у Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, Telegram і TikTok та іноземні медіа – англомовних, німецькомовних, франкомовних медіа (а також медіа іншими мовами у випадку закордонних візитів).

ТОВ "Медіатека" у своїй тендерній пропозиції завантажила зразок звіту. У ньому йдеться, що голова Офісу президента Андрій Єрмак "піддається критиці за перебирання на себе функцій президента". А замголови ОП Олег Татаров згадується як "чи не хрестоматійний приклад корупції та проросійських настроїв в оточенні В.Зеленського".

Загалом передбачено три види звітів. Щоденні звіти – це оцінка кількості згадувань, рейтинг об’єктів та персон, тональність повідомлень, ключові теми і реакції в соцмережах. Щотижневі звіти дають ширшу картину медіаполя, включаючи оцінку ефективності комунікацій, аналіз основних тем та наративів, топ-спікерів, охоплення окремих сегментів аудиторії (бізнес, масова тощо). Окремо досліджують, як змінюється увага до певних персон і тем на регіональному рівні. У тестовому прикладі від "Медіатеки" такий звіт, приміром, щодо президента і його Офісу налічує 43 сторінки.

Щомісячні звіти передбачають SWOT-аналіз (сильні, слабкі сторони, можливості та загрози) інформаційного простору, оцінку успішності комунікаційних кампаній, аналіз інформаційних атак та прогноз медійних ризиків. Особливу увагу надаватимуть змінам у медійному дискурсі, зростанню чи спаду активності щодо певних тем і персон. Крім того, передбачено окремо тематичне дослідження – аналіз резонансних тем та соціологічне дослідження – оцінка змін громадської думки та впливу медіа на ставлення аудиторії до представників влади.

Порівняно з минулим роком вартість окремих послуг зросла. Щоденний моніторинг медіа подорожчав із 5 040 грн до 6 840 грн, а соцмереж – удвічі: з 1 800 грн до 3 600 грн. Вартість щоденного аналітичного звіту зросла із 2 400 грн до 4 800 грн, щотижневого звіту – з 60 000 грн до 96 000 грн, щомісячного SWOT-аналізу – із 74 400 грн до 100 800 грн. Окреме соціологічне дослідження коштуватиме 540 000 грн, порівняно із 144 000 грн у 2024 році.

Тендер пройшов без конкуренції: єдиним учасником було ТОВ "Медіатека". Для участі в торгах треба було підтвердити досвід виконання аналогічних контрактів у 2020-2024 роках. Фірма надала довідку про виконання договорів із нинішнім замовником та НЕК "Укренерго".

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"Медіатека" заснована у 2012 році та належить народному депутату від "Слуги народу" Олександру Маріковському. Він був радником державного секретаря Міністерства інформаційної політики України, яке і замовляє послуги моніторингу.

Крім "Медіатеки", Маріковський є засновником ГО "Центр контент-аналізу", ТОВ "Центр контент-аналізу", ТОВ "Соцмоніторинг", ТОВ "Інтелектуальні медійні системи" та благодійного фонду "Дій за Україну!".

Із 2017 року його фірма "Медіатека" отримала підрядів на 45,83 млн грн, переважно у нинішнього замовника за моніторинги.

ДП "Центр захисту інформаційного простору України" очолює Ольга Дудченко. Підприємство знаходиться в віданні Міністерства культури і стратегічних комунікацій.