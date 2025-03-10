Фонд гарантування вкладів подав об’єднаний позов проти Росії. Чого він стосується?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні подав до українського суду черговий позов проти Росії. Він стосується збитків, завданих банкам Фонду, в результаті розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Це об'єднаний позов – наша нова практика: ми об'єднали п'ять банків. Зараз він знаходиться на підготовчій стадії", – розповіла Білай.

Вона додала, що "на виході" – ще один об'єднаний позов на чотири банківські установи.

"Проводимо подальші дослідження, формуємо доказову базу також щодо інших банків. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків від дій Росії до початку повномасштабного вторгнення вже перевищує 71 млрд грн. Плануємо заявляти ці позови найближчим часом, щойно необхідна підготовча робота буде завершена", – зауважила Білай.

На її думку, об'єднані позови будуть цікавими кейсами з юридичної точки зору.

Вона також зазначида, що Фонд уже маємо позитивне рішення суду щодо банку "Український фінансовий світ" та передав його на виконання Державній виконавчій службі, яка відкрила виконавчі провадження.

"Зараз визначається, яким чином держава буде це виконувати. Думаю, що це системна проблема: ми не єдині судимося в українських судах, тож всі будуть звертатися до Мін'юсту за виконанням рішень такого типу, треба напрацювати практику", – сказала Білай.

За її словами, такі рішення мають бути визнані та виконані за кордоном.

"Ми з самого початку побудували роботу таким чином, щоб дотримуватись усіх вимог міжнародного права у цій справі та, як наслідок, мати реальну перспективу розраховувати в тому числі на закордонні активи агресора", – підкреслила Білай.

Вна також розказала, що ще за одним позовом – щодо донецького "Промекономбанку" – суд першої інстанції відмовив Фонду, який тепер подав апеляцію.

Білай пояснила, що Фонд розуміє, що отримати компенсацію за збитки, завдані Росією з 2014 року до повномасштабної агресії 2022 року, за рішеннями українських судів в Україні важко через відсутність в країні російських активів, але вимушений іти таким шляхом, бо на сьогодні немає єдиного державного механізму.

Водночас, додала вона, для компенсації нанесених Росією збитків після повномасштабної агресії 2022 року Фонд чекає відкриття Міжнародного реєстру збитків та готує відповідну заяву.

"Це механізм, який був створений у Гаазі на міжнародному рівні. Зараз там відкритий тільки розділ для приватних постраждалих, а юридичні особи, як очікується, зможуть подавати заяви десь до кінця 2025 року. Ми очікуємо, і поки ведемо свій реєстр. У нас є зруйноване майно не тільки у прифронтових зонах, а й в центральній Україні через ракетні атаки", – сказала Білай.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.