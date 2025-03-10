Україна скоротила експорт соняшникової олії до мінімуму за вісім років

Станом на 1 березня Україна скоротила експорт соняшникової олії на 24% у порівнянні з минулим сезоном, до 2,4 млн тонн. Це є найнижчим показником для цього періоду з 2016/2017 маркетингового року.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа.

Крім того, в лютому експорт соняшникової олії знизився порівняно із січнем на 14% до 325 тис. тонн, що є найнижчим показником для цього місяця за останні 10 років.

Основними покупцями української олії залишилися країни ЄС, на які припало 54% загального експорту. Також уперше за останні три сезони лідером серед імпортерів вітчизняної соняшникової олії стала Індія, яка придбала 417 тис. тонн, що вп’ятеро перевищує показник аналогічного періоду минулого сезону.

"Загалом експорт олії залишається слабким, оскільки українські переробники не можуть забезпечити запаси сировини для стабільної роботи впродовж кількох місяців, що призводить до падіння маржі переробки до нуля або навіть до негативних значень на тлі різких коливань цін", – пояснюють аналітики.

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Як повідомлялося, обсяги виробництва та експорту соняшникової олії в 2023/2024 маркетиновому році досягли 6,6 млн тонн та 6,2 млн тонн відповідно, ставши другим результатом за роки існування галузі.