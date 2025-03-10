Керівник військової адміністрації Києва доручив заборонити евакуацію авто під час повітряних тривог. У КМДА відповіли (оновлено)

У Києві заборонили евакуювати приватні авто під час повітряної тривоги. Виняток – перешкоджання спецтранспорту.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Як анонсував раніше – дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", – зазначив він.

Коментуючи це доручення, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов зауважив, що у Києві не евакуйовують авто, не виносять постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафують за несплату за паркування під час повітряних тривог ще від початку повномасштабної війни.

"З початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування", – цитує Усова пресслужба КМДА.

Він додав, що інспекція з паркування буде дотримуватися цього принципу до закінчення терміну дії воєнного стану.

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Нагадаємо, на початку року у Києві почали процес вивезення з вулиць покинутих автомобілів.

Як повідомлялося, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про необхідність переглянути алгоритм видачі перепусток для руху під час комендантської години.

Крім того, раніше у КМВА анонсували нові правила роботи транспорту під час тривог. Зокрема, водії громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи зупинятися їм, чи продовжувати рух.