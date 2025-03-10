У Харкові обмежили подачу опалення, у Херсоні завершили опалювальний сезон через потепління (оновлено)

У Харкові через потепління обмежили подачу опалення вдень. Водночас вимикати його повністю поки не планують.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

За його словами, потепління, яке наразі спостерігається, є тимчасовим. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, "тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним".

"Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень – простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо", – зазначив він.

Терехов додав, що обмеження опалення дає змогу економити газ.

"Такий підхід не дає квартирам охолонути та водночас дозволяє економити ресурси. Зокрема, станом на сьогодні нам вдалося зменшити витрати газу на 20%", – наголосив мер Харкова.

Своєю чергою начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні опалювальний сезон вирішили завершити.

"12 березня завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Це зумовлено температурними нормами. Для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня поточного року", – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, у Львові з 7 березня повністю зупиняють подачу опалення до житлових будинків, оскільки вдень температура повітря сягнула 17-18 градусів тепла.