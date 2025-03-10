Словаччина хоче імпортувати азербайджанський газ територією України

Можливість транспортування азербайджанського газу є частиною перемовин з Єврокомісією щодо відновлення транзитних потоків через Україну.

Як пише Reuters, про це 7 березня заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає enkorr.

Раніше Фіцо домігся того, що питання припинення Україною транзиту газу було зазначене у висновках саміту лідерів ЄС, погрожуючи заблокувати будь-яку остаточну декларацію без неї.

За його словами, можливість транзиту азербайджанського газу через Україну за допомогою своп-операцій була частиною обговорень. Фіцо додав, що міністр економіки має обговорити це в Брюсселі.

Зрештою лідери ЄС закликали комісію, Словаччину й Україну "активізувати зусилля для пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлені Словаччиною".

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

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Своєю чергою Угорщина та Словаччина виступили проти такого рішення. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував припинення транзиту російського газу. Для обговорення цього питаннян він зустрівся з російським диктатором Путіним, а також погрожував призупинити постачання електроенергії до України, хоча це порушує європейські правила. Голова словацього уряду також скаржився, що його країна втратить транзитні збори після припинення постачання газу з РФ, а у короткостроковій перспективі зіткнеться з підвищенням цін на газ.

Водночас у Єврокомісії констатували, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.