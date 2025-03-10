Велика Британія планує розморозити кошти від продажу ФК "Челсі" Абрамовича та спрямувати їх на допомогу Україні

Британський уряд планує розморозити кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" та направити їх на допомогу Україні. Раніше ФК володів російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Великої Британії з 2022 року.

Про це Financial Times заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, передає Суспільне.

За його словами, Британія заморозила близько 2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі".

"Гроші потрібно розподілити, їх потрібно використовувати", – наголосив Девід Леммі та уточнив, що кошти направлять на гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, Роман Абрамович під тиском санкцій продав Челсі за $2,9 млрд консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі у травні 2022 року. Гроші від продажу клубу призначалися для благодійного фонду підтримки гуманітарних проєктів для України.

При цьому трасти, в яких зберігаються активи Романа Абрамовича на мільярди доларів, на початку лютого 2022 року були реорганізовані, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго по початку повномасштбного вторгнення і запровадження санкцій проти російського олігарха.

Згодом стало відомо, що Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні коштів від продажу "Челсі", бо хоче, щоб частина грошей пішла "росіянам, які постраждали від війни". Однак ані британський уряд, ані Єврокомісія на такий крок не погоджуються, поки проти Росії діють санкції.