Міноборони планує цього року закупити 4,5 мільйона дронів. На це спрямують 110 мільярдів

Міністерство оборони у 2025 році планує закупити 4,5 млн FPV-дронів, тобто все, що мають виробити українські компанії. Це втричі більше, ніж торік.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноброни Гліб Канєвський.

"Якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України закупили понад 1,5 млн дронів", – зазначив він.

За його словами, 96% цієї суми були сплачені українським виробникам та постачальникам. Тож, цього року цифри будуть більшими, адже спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4,5 млн FPV-дронів.

"І Міноборони планує їх всі закупити", – наголосив Гліб Канєвський.

Цього року Міністерство оборони спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель.

За словами Канєвського, всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотними літальними апаратами.

Як повідомлялося, нещодавно Міністерство оборони представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Зокрема, понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.