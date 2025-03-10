Українці торік віддали на утилізацію рекордну кількість автомобілів. Рейтинг моделей

Упродовж 2024 року було вибракувано 33,5 тис. транспортних засобів, що рекордним показником в Україні. Для порівняння, у 2023 році було списано 20,7 тис. атво, у 2022 – 12,8 тис.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Вибракування – остання документальна операція для автомобіля. Після цього етапу транспортний засіб більше не може бути зареєстрований знову та повернутися до експлуатації. Єдиний варіант який залишається, – утилізація або переплавка металевої частини конструкції.

Найбільше було вибракувано легкових автомобілів – 24 885 штук, вантажних – 5 568 та автобусів – 953 шт. До п’ятірки лідерів також увійшли мотоцикли – 909 штук та причепи – 525.

Зазначається, що через зміну правил мобілізації транспорту у приватних власників (коли є більше одного авто – його можуть вилучити на оборонні потреби) чимало автовласників почали шукати документи на закинуті машини, та знімати їх з обліку, щоб не мати на собі забагато зареєстрованих авто.

Крім того, чимало автівок були вибракувані після пошкоджень внаслідок ворожих ударів. До стандартних причин вибракування відноситься старіння машини та серйозне пошкодження в ДТП.

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Найбільше на утилізацію було подано заяв у Київській області – 2 884. Друге місце посіла столиця з 2 707 списаними транспортними засобами. Третій результат – у Дніпропетровській області з 2 537 вибракуваними машинами.

Рейтинг моделей очолює "копійка" – ВАЗ 2101, виробництво якої почалося ще у 1970 році, а середній вік екземплярів, що ще досі на ходу, складає 45 років. За минулий рік авто цієї моделі вибракували 1666 разів.

Друге місце зайняла "шістка" ВАЗ 2106 з підсумком 1645 авто, третє – ВАЗ моделі 2107 – 1278 штук.

Загалом середній вік вибракуваних легковиків склав 30 років, вантажівок – 29.

Як повдомлялося, упродовж 2024 року українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.