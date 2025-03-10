У "Дії" з’явився дозвіл на зброю

Із 10 березня у "Дії" з’явився цифровий дозвіл на зброю. Витяг генерується з Єдиного реєстру зброї.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Усе онлайн у "Дії". Дозвіл під рукою в будь-якій ситуації, і не потрібно носити інші дозвільні документи. Спочатку він працюватиме у форматі бета-тестування – постійно аналізуватимемо фідбек та перевірятимемо, чи все літає", – пояснив він.

Як нагадав міністр, у 2022 році у "Дії" провели опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми. Воно стало другим за популярністю в застосунку. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на його основі й запустили дозвіл у "Дії".

Раніше дозвіл був паперовою книжечкою, у яку вручну вносили записи. Тепер у згенерованому дозволі в "Дії" можна переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

А якщо термін дії закінчуватиметься, користувач отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

"Документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї", – підкреслив Федоров.

Як повідомлялося, У 2023 році в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї. За вісім місяців українці оформили майже 226 тис. заявок на дозвіл отримати зброю