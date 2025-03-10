США офіційно згортають 83% програм агентства USAID, – Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За його словами, на 5200 контрактів, які наразі скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. І це, додав Рубіо, не сприяло інтересам США.

"Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта 18% програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом", – зазначив держсекретар.

Він подякував Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, та іншим працівникам, які довго працювали, "щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла".

Нагадаємо, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.