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Новини
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США офіційно згортають 83% програм агентства USAID, – Рубіо

У Вашингтоні закрили головний офіс USAID

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За його словами, на 5200 контрактів, які наразі скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. І це, додав Рубіо, не сприяло інтересам США.

"Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта 18% програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом", – зазначив держсекретар.

Він подякував Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, та іншим працівникам, які довго працювали, "щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла".

Нагадаємо, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.

Автор: 

США (4800) USAID (107) Рубіо Марко (3)


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Ці ідіоти дійсно вважають, що хтось, колись любив америку за ,,красиві очі"?!! Ще підфарбовані як у дрімучого ,,борця" за хрисиянські цінності!!!
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10.03.2025 14:20 Відповісти
Насправді так, багато людей по всьому світу, і в Україні теж. Щоправда зараз вона зкурвилась, але Америка Джорджа Вашингтона чудовий символ, кращого поки що не було.
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10.03.2025 15:32 Відповісти
Планета розігрівається з загрозливими, щодо незворотності темпами , наростають екологічні катастрофи, а "екологу" трампу по барабану, не підтримує захист світової екології , йому " буріть, буріть, буріть"? Наростає велика вірогідність виникнення пандемій по типу Ковіду, а "інфекціоніст"трамп не фінансує, виходить із ВООЗ...!? Своїми діями розвалює НАТО, Євросоюз, хоче знищити , заробити на крові і житті українців, підтримує Вісь Зла...? То напевно все буде так? "Зробимо Китай великим", а США і весь цивілізований Світ банкрутом...?!!
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10.03.2025 19:06 Відповісти
Це називається кризис-менеджмент коли з шиї скидають усіх дармоїдів.
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11.03.2025 07:05 Відповісти

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