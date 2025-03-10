БЕБ викрило мережу процесингових центрів, які через дропів поповнювали рахунки гравців онлайн-казино

Бюро економічної безпеки за сприяння Національного банку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Вони незаконно поповнювали рахунки гравців онлайн-казино за допомогою р2р-переказів на картки дропів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що нелегальні офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.

За даними слідства, фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р-переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор.

Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних ФОП, переказували на інших дропів та купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для роботи організатори налагодили постійний потік дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.

На рахунки дропів зараховувалися кошти в сумі від 500 до 30 тисяч гривень за одну транзакцію. У місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 тис. грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.

Із одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.

Переважно банківські рахунки буди відкриті в "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Іzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк". IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 203-2 – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей,

ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),

ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Я5к повідомлялося, упродовж 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації Apple та Google заблокували 118 застосунків нелегальних казино.