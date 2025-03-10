В Україні суттєво зросло споживання електроенергії

У понеділок, 10 березня, в Україні суттєво зріс рівень споживання електроенергії. Енергетики закликають користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, станом на 9:30, рівень споживання був на 6% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю, 7 березня. Причиною стрибка стало традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Водночас продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок російських дронових атак минулого тижня. Досі в одному з регіонів України залишаються знеструмлені споживачі.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.

Тож, в умовах ефективної роботи сонячних електростанцій, сьогодні користуватись потужними електроприладами варто у денний час – з 10:00 до 18:00.

Як повідомлялося, ввечері 7 березня російські військові знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. це був сьомий удар по енергосистемі регіону за останні три тижні.