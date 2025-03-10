Міста Героїв: "Укрпошта" випускає "сталеву" марку, присвячену Маріуполю. ФОТО

АТ "Укрпошта" 14 березня презентує поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам’яті захисників міста та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поштові марки випуску вкриті частинками сталі, виготовленої на маріупольському металургійному комбінаті "Азовсталь".

Головним зображенням поштового випуску стала будівля драматичного театру, на який 16 березня 2022 року окупанти скинули дві авіабомби. На площі перед театром великими літерами був зроблений попереджувальний напис "ДЕТИ". Унаслідок ударів під завалами будівлі загинуло близько 600 людей.

На українських поштових марках вперше була застосована технологія термографії завдяки співпраці з провідною світовою компанією з поліграфічних послуг Cartor Security Printers.

Тираж поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" становить 400 тисяч примірників, номінал – М. Окрім того, "Укрпошта" випустить 25 тисяч примірників конверта "Перший день", 25 тисяч художніх карток.

Художником марки та блоку виступив Олег Шупляк; художницею конверту "Перший день" та картки – Вікторія Анікієнко, фото на немаркованому художньому конверті – Євгена Сосновського.

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Одночасно з виходом поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" компанія презентує поштовий блок з однойменною назвою, який складається з двох марок з номіналом W. Тираж блоку лімітований та складає всього 6 тисяч примірників.

Офіційно марку введуть в обіг 14 березня. Відсьогодні поштовий випуск, конверт та художню картку можна передзамовити за посиланням.