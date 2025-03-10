У митців та журналістів перевірятимуть мету поїздки під час перетину кордону

Прикордонники перевірятимуть мету поїздки представників медіа, культурної та інформаційної сфер при перетині кордону.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Зокрема, за його словами, інспектори перевірятимуть лист-клопотання від Міністерства культури, яке має надійти до адміністрації ДПСУ щодо конкретної особи, обов'язково запрошення від приймаючої сторони, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування.

"І, звісно, паспортні документи, які перевірятимуть прикордонники безпосередньо в пункті пропуску. Окрема умова – це підтвердження мети поїздки", – зазначив Демченко.

Він додав: якщо буде встановлено, що особа направляється на захід, для участі в якому МКСК не надавало дозвіл на перетин кордону, то через відсутність підтвердження мети поїздки людині можуть відмовити у виїзді з України.

"Я не буду розкривати всіх моментів щодо перевірки мети поїздки...Але прикордонники, які можуть взаємодіяти з усіма напрямками, щоб перевірити, чи дійсно відбувається захід і чи була особа запрошена на нього, також можуть запитати саму людину про її плани за межами України під час цього заходу. На основі цієї інформації та всіх отриманих даних буде визначено, чи підтверджується мета поїздки", – зазначив Демченко.

Як повідомлялося, із 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупинило видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.

Радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін уточнив, що лише за 2024 рік із-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали з України за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Пізніше Кабінет Міністрів визначив новий порядок перетину кордону для громадян, які відносяться до стратегічних комунікацій, медіа, культурної та інформаційної сфер.