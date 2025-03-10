Україна вдруге поспіль очолює рейтинг найбільших імпортерів зброї

Україна вже вдруге поспіль очолює щорічний рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за підсумками п'ятирічки 2020-2024 років, передає liga.net.

Як зазначається у звіті, із початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україні передали зброю щонайменше 35 держав.

"Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках. Більшість великої зброї, поставленої Україні, надійшла зі США (45%), далі йдуть Німеччина (12%) та Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед десяти найбільших імпортерів у 2020-2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили свій імпорт зброї за цей період", – йдеться у звіті.

Торік частка України в світовому імпорті сягнула рекордних 18% (у 2023-му було 14%, у 2022-му – 8,7%).

Найбільшими імпортерами зброї, крім України є Індія, Катар, Саудівська Аравія та Пакистан.

Європейські члени НАТО збільшили імпорт зброї на 105% у порівнянні з п'ятирічкою 2015-2019 роках у відповідь на загрозу з боку Росії.

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Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США, які наростили свою частку у глобальному експорті з 35% до 43%, постачаючи зброю 107 країнам. Вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту зброї спрямована до Європи (35%), а не на Близький Схід (33%).

Франція стала другим найбільшим постачальником зброї, збільшивши експорт до європейських країн майже втричі, але найбільшим отримувачем французької зброї досі є Індія.

Росія замикає трійку лідерів, її експорт знизився на 64%. Цей процес почався ще до вторгнення в Україну в 2022 році, але значно прискорився через війну, санкції та тиск США на інші країни.

Україна в цьому рейтингу пустилася на 20 місці (падіння на 72% порівняно з попередніми п'ятьма роками), 67% українських постачань припали на Китай. Експорт зброї з України заборонений з 2022 року.

Як повідомлялося, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п’ятиетапний план переозброєння Європейського союзу і підтримки України на 800 млрд євро.