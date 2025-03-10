Із початку року українці заробили майже 10 тисяч боргів за накладеними ТЦК штрафами. Це більше, ніж за весь 2023 рік

Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку стрімко зростає. Від початку року відкрили вже 9 658 відповідних проваджень, що майже стільки ж, як за весь 2023 рік (10 541).

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед минулорічних боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно у 2025 році штрафують українців у Дніпропетровській області (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

Читайте також: Уперше в Україні водія обмежили у праві керування авто через порушення правил військового обліку

Нагадаємо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Для посадових і юридичних осіб штраф становить від 34 тис. до 59 тис. грн.

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено – тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

Як повідомлялося, з червня по жовтень 2024 року українські суди розглянули щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК. У більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.