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Новини
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Із початку року українці заробили майже 10 тисяч боргів за накладеними ТЦК штрафами. Це більше, ніж за весь 2023 рік

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку стрімко зростає. Від початку року відкрили вже 9 658 відповідних проваджень, що майже стільки ж, як за весь 2023 рік (10 541).

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед минулорічних боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно у 2025 році штрафують українців у Дніпропетровській області (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

Де в Україні найбільше боргів за штрафи ТЦК

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

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Нагадаємо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Для посадових і юридичних осіб штраф становить від 34 тис. до 59 тис. грн.

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено – тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку. 

Як повідомлялося, з червня по жовтень 2024 року українські суди розглянули щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК. У більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.

Автор: 

борг (1866) штраф (1102) ТЦК та СП (37)


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Топ коментарі
+6
Не сплачувати ні в якому разі, інакше це буде рівноцінно визнанню провини, після завершення нічого не зможете оскаржити. А так то з тих хто оплатить їм ніхто не заважає накинути потім другий штраф, третій, і перетворити на дойну корову, і це буде продовжуватись вічно.
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10.03.2025 12:28
+4
ухилянт це потенційний президент
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10.03.2025 12:19
+2
І як так вийшло, шо на Заході менше всього штрафів? Хтось буде казати корупція. А я буду говорити, що причини більш очевидні
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10.03.2025 14:02
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10.03.2025 11:48 Відповісти
Ухилянт це вільна людина, яка нікому нічого не винна, окрім воєнкума
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10.03.2025 12:08 Відповісти
ухилянт це потенційний президент
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10.03.2025 12:19 Відповісти
Ухилянт - це абсолютна більшість чоловіків в Україні
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10.03.2025 13:46 Відповісти
Не сплачувати ні в якому разі, інакше це буде рівноцінно визнанню провини, після завершення нічого не зможете оскаржити. А так то з тих хто оплатить їм ніхто не заважає накинути потім другий штраф, третій, і перетворити на дойну корову, і це буде продовжуватись вічно.
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10.03.2025 12:28 Відповісти
Штрафы от частной фирмы и без решения суда. 👍
Похоже на лотерею для умственно отсталых..
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10.03.2025 13:08 Відповісти
І як так вийшло, шо на Заході менше всього штрафів? Хтось буде казати корупція. А я буду говорити, що причини більш очевидні
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10.03.2025 14:02 Відповісти
А звідки в луганській обасті ухилянти якщо вона повністю окупована і чому тоді в криму нема?
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10.03.2025 14:06 Відповісти
Луганські тцкашники встигли дременути, і тепер штампують штрафи .
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10.03.2025 15:18 Відповісти
Всі держоргани і служби, працівники і службовці яких, давали присягу на вірність народу і які не стали на захист держави є ухилянти, а не Микола і Василько які працюють в полі , або на фабриці!
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10.03.2025 14:51 Відповісти
Сплачувати вигаданий штраф, через вигадане порушенням, бо так сказав прострочений президент а прострочена рада підтримала і незаконне формування ухилянтів тецекунів виписала ? 😂
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10.03.2025 15:13 Відповісти

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