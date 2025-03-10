Ціни на нафту продовжують падати через вплив імпортних мит США

Ціни на нафту знизилися 10 березня через хвилювання щодо впливу імпортних тарифів США на глобальне економічне зростання та попит на паливо.

Як пише Reuters, нафта Brent здешевшала на 31 цент, до $70,05 за барель, ціна на американську нафту WTI знизилася на 35 центів, до $66,69 за барель, передає Укрінформ.

WTI знижується сьомий тиждень поспіль, що є найдовшою смугою збитків з листопада 2023 року, тоді як Brent знижується третій тиждень поспіль після того, як президент США Дональд Трамп запровадив імпортні мита на своїх головних постачальників нафти Канаду та Мексику, одночасно підвищивши податки на китайські товари.

"Невизначеність тарифів є ключовим рушієм слабкості", – заявили аналітики ING, додавши, що зниження цін на нафту з боку Саудівської Аравії та дефляційні сигнали з Китаю також шкодять настроям.

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Ціни на нафту трохи знизилися в п'ятницю після заяви Трампа, що США посилять санкції проти Росії, якщо остання не досягне перемир'я з Україною.

За даними Reuters, США також розглядають способи пом’якшення санкцій проти енергетичного сектору РФ, якщо Москва погодиться припинити війну з Україною.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти та її союзники заявили, що продовжать підвищення видобутку нафти з квітня.

Крім того, у квітні Саудівська Аравія вперше за три місяці знизила ціни на сорти сирої нафти, які вона продає в Азію.

Як повідомлялося, ціни на Brent у середу знизилися до мінімуму з грудня 2021 року на тлі зростання запасів нафти в США, а також після рішення ОПЕК+ збільшити свої квоти на видобуток.