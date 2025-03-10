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Попит українців на електромобілі зростає. Найпопулярніші моделі

электромобиль

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 14% більше, ніж у лютому минулого року, та на 23% більше, ніж у січні.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4360 штук (нових – 632, уживаних – 3728). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

  • BYD Song Plus – 115 авто;
  • Zeekr – 65;
  • Volkswagen ID.4 – 56;
  • Zeekr 001 – 46;
  • Volkswagen ID.Unyx – 45.

До п’яти найпопулярніших моделей вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів увійшли:

  • Tesla Model Y – 430 авто;
  • Twsla Model 3 – 429;
  • Nissan Leaf – 407;
  • Hyundai Kona Electric - 245;
  • Kia Niro EV – 231.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

Автор: 

продаж (2050) електромобіль (689)


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