Попит українців на електромобілі зростає. Найпопулярніші моделі

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 14% більше, ніж у лютому минулого року, та на 23% більше, ніж у січні.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4360 штук (нових – 632, уживаних – 3728). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus – 115 авто;

Zeekr – 65;

Volkswagen ID.4 – 56;

Zeekr 001 – 46;

Volkswagen ID.Unyx – 45.

До п’яти найпопулярніших моделей вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів увійшли:

Tesla Model Y – 430 авто;

Twsla Model 3 – 429;

Nissan Leaf – 407;

Hyundai Kona Electric - 245;

Kia Niro EV – 231.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.