Попит українців на електромобілі зростає. Найпопулярніші моделі
У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 14% більше, ніж у лютому минулого року, та на 23% більше, ніж у січні.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4360 штук (нових – 632, уживаних – 3728). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus – 115 авто;
- Zeekr – 65;
- Volkswagen ID.4 – 56;
- Zeekr 001 – 46;
- Volkswagen ID.Unyx – 45.
До п’яти найпопулярніших моделей вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів увійшли:
- Tesla Model Y – 430 авто;
- Twsla Model 3 – 429;
- Nissan Leaf – 407;
- Hyundai Kona Electric - 245;
- Kia Niro EV – 231.
Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
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