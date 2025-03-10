Німецький Deutsche Bahn виплатив рекордні 197 мільйонів євро за запізнення та скасування поїздів

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn виплатив 196,8 млн євро як компенсації за запізнення та скасування поїздів у 2024 році, що стало рекордним показником.

Про це пише Bild, передає Європейська правда.

Загалом було подано 6,9 млн заяв про компенсацію, а основною причиною затримок була стара залізнична мережа.

"80% затримок у 2024 році були спричинені старістю та перевантаженістю інфраструктури. Це ще раз підкреслює важливість реконструкції залізничної мережі", – заявив представник Deutsche Bahn.

Як повідомляється, до 2030 року Deutsche Bahn планує закрити на кілька місяців 40 важливих ділянок залізничної мережі та капітально відремонтувати їх. Так, будуть одночасно модернізовані старі колії, повітряні лінії та станції на магістральних лініях.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року Deutsche Bahn сплатив найбільшу на той момент суму компенсацій пасажирам у зв'язку зі скасуванням або затриманням рейсів – майже 133 млн євро, що на 43% більше, ніж сукупні компенсації за 2022 рік.

У листопаді 2023 року оператор німецької залізниці Deutsche Bahn зафіксував найгірші за останні 8 років відставання поїздів від графіку.