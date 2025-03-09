Польща шукатиме альтернативи Starlink для України, якщо компанія Маска виявиться ненадійним постачальником

Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X.

"Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько $50 млн на рік. Відкинувши етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших", – написав Сікорський.

Його допис був реакцією на слова Маска про те, що система Starlink "є основою української армії".

"Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну", – заявив Маск.

Раніше стало відомо, що європейські країни намагаються дати Україні альтернативу супутниковій мережі Starlink після того, як США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом. Так, люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, Viasat (власник британського Inmarsat) і французький Eutelsat/OneWeb підтвердили, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про те, як забезпечити резервне підключення до України.

раніше агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Наступного ж дня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має альтернативу системі Starlink. Більше деталей про неї міністр пообіцяв згодом, але з 23 лютого нічого про це не розповів.

Своєю чергою у Польщі заявили, що супутникові інтернет-системи Starlink для України придбали вони і не можуть уявити, що хтось може розірвати угоду, стороною якої є Польща.

Згодом американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск назвав брехнею інформацію Reuters про погрози США відключити Україні Starlink, що належить йому.