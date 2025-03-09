Кабмін відкрив доступ до військових технологій приватним виробникам зброї

Кабінет Міністрів України дозволив передавати конструкторську документацію на українську зброю недержавним компаніям для масштабування її виробництва.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони України конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам", – пояснив Сметанін.

Він додав, що при цьому постановою Кабміну унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

"Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення", – також зазначив Сметанін.

Як стало відомо раніше, через відсутність державних замовлень приватні виробники оборонно-промислового комплексу в 2024 році не виготовили понад 1,7 млн одиниць дронів та засобів радіоелектронної боротьби, попри наявні для цього потужності.

Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли в шість разів.

Перед тим стало відомо, що банки почали видавати пільгові кредити виробникам української зброї. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – він позичив 100 млн грн для збільшення оборотного капіталу на 1 рік під 5% річних.