Наслідки санкцій: Прибуток найбільшого оператора "тіньового" флоту Росії обвалився вдвічі

Найбільший судновий оператор Росії "Совкомфлот", який є власником десятків танкерів "тіньового" нафтового флоту, 2024 року зіткнувся з різким погіршенням фінансових результатів. Так, чистий прибуток компанії, яка до розв'язаної РФ війни проти України володіла найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами, скоротився більш ніж удвічі – з $943,3 млн до $424,4 млн.

Про це свідчить звітність "Совкомфлоту", передає The Moscow Times.

Прибуток компанії знизився на 33%, до $1,12 млрд, і на стільки ж просів показник EBITDA – $1,052 млрд проти $1,535 млрд роком раніше.

"Совкомфлот" ще 2022 року був включений до списків санкцій США, Європейського Союзу та Великої Британії, а минулого року під санкції потрапили десятки його танкерів, які возили нафту в обхід західних обмежень.

У січні американські санкції торкнулися 69 суден "Совкомфлоту", зокрема 54 танкерів для нафти та нафтопродуктів та чотирьох газовозів.

У лютому під європейські санкції потрапили "дочка" "Совкофлоту" ТОВ "СКФ Арктика" та 74 танкери, пов'язані з "тіньовим" флотом Росії.

Як зазначає "Совкомфлот" у своєму звіті, посилення санкцій може вдарити по фінансовимм показникам.

"У результаті санкційних обмежень компанія допускає скорочення платежів до отримання за деякими договорами тайм-чартеру, укладеними на звітну дату", – сказано в повідомленні.

Станом на лютий загальна кількість внесених до "чорних списків" російських танкерів перевищила 270. Під санкціями, за даними S&P Global, опинилися судна, що возили половину морського експорту нафти з Росії, або 1,5 млн барелів на день.

Як повідомлялося, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

У середині лютого стало відомо, що Індія відмовилися працювати з російськими нафтовими танкерами, що потрапили під санкції, в якій би валюті не проводилися угоди, навіть у індійських рупіях.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

У жовтні минулого року стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.