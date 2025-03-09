Експорт Тайваню в лютому підскочив на 31% через побоювання щодо мит США

Експорт Тайваню в лютому цього року зріс більше, ніж очікувалося, через підвищення попиту на технології, пов'язані зі штучним інтелектом. Так, експорт зріс на 31,5% порівняно з лютим минулого року – до $41,31 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів Тайваню, передає Reuters.

Як зазначається, цей показник майже вдвічі перевищує 17%, прогнозованих раніше. Підвищення стало шістнадцятим щомісячним підвищенням поспіль.

Тайванські компанії, такі як TSMC, основні постачальники для Apple та Nvidia, скористалися зростанням попиту на технології, пов'язані з штучним інтелектом.

"Деякі клієнти робили замовлення напередодні невизначеності тарифів у США", – сказано в заяві відомства.

Там також додали, бізнес-можливості для нових застосувань технологій, таких як штучний інтелект, залишаються стабільними.

Президент США Дональд Трамп ввів мита на Китай, найбільшого торговельного партнера Тайваню, і розглядає можливість введення додаткових мит на імпорт тайваньських мікросхем.

Водночас у тайваньському Міністерстві фінансів заявили, що, попри те, що тарифи та інші геополітичні ризики створюють достатню невизначеність у цьому році, штучний інтелект і його програми прискорюються, підтримуючи загальну динаміку для експорту Тайваню.

У лютому експорт Тайваню до Китаю зріс на 27,9% проти скорочення на 11,72% у попередньому місяці.

Експорт до ША зріс на 65,6% у річному обчисленні, до $11,77 млрд порівняно з 0,7% у січні.

Загальний експорт електронних компонентів Тайваню зріс на 24,6% у лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року до $14,44 млрд, а експорт напівпровідників – на 24,6%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тайванська технологічна компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – найбільший у світі виробник мікросхем – оголосить про інвестиції в $100 млрд у сучасне виробництво в США для того, щоб уникнути можливих американських мит.

У січні цього року стало відомо, що США ще більше обмежать експорт чипів і технологій штучного інтелекту, щоб зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити доступ до них для Китаю.

Раніше повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

До того стало відомо, що експорт Тайваню в серпні досяг рекордних $44 млрд через попит на мікросхеми штучного інтелекту.