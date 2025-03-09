Прострочена заборгованість росіян за іпотекою за рік злетіла на 70%

Росіянам дедалі складніше віддавати кредити на купівлю квартир, набрані за час іпотечного буму. Так, прострочена заборгованість за житловими кредитами в Росії за січень зросла на 5,7 млрд руб. і вперше перевищила 100 млрд руб., сягнувши 102,1 млрд руб.

Про це йдеться в даних Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, за рік вона збільшилася на 70%: на 1 лютого 2024 року прострочення становило 60,2 млрд руб.

На іпотеку припадає понад половина боргів населення – 20 трлн руб., або 55%. Ще близько 35% росіяни винні банкам за беззаставними споживчими кредитами, включно з 14% за кредитними картками, і майже 8% – за автокредитами.

Іпотечні борги вчетверо більше кредиток, але прострочена заборгованість за ними вп'ятеро нижча – за підсумками січня за кредитками вона вперше перевищила 500 млрд руб. Частка поганих іпотечних кредитів, як і раніше, становить 0,5%, але вона швидко зростає: на 1 липня вона була 0,4%. Потім видачі обвалилися після скасування безадресної пільгової іпотеки під 8% і переформатування інших, зростання портфеля різко сповільнилося – і проблемні кредити стали помітнішими.

Росіянам стає дедалі складніше обслуговувати борги. За оцінкою Центробанку РФ, минулого року кількість заяв про реструктуризацію кредитів (відстрочення платежу або іншу зміну умов договору) збільшувалася на 20% за квартал, і за підсумками року зросла майже вдвічі.

Загальний розмір простроченої заборгованості росіян за січень зріс на 64 млрд руб. – до 1,33 трлн руб. на 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Росії банкрутами визнано вже 1,53 млн осіб з 2015 року, коли в країні дозволили споживче банкрутство, і лише за 2024 рік процедуру визнання себе неплатоспроможними пройшли 431,9 тис. росіян – на 23,6% більше, ніж 2023 року.

Як повідомлялося наприкінці січня цього року, посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Раніше стало відомо, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.