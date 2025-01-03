БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2043 відвідувача онлайн
Новини
2 281 18
ООН (351) рейтинг (937) технології (523) Федоров Михайло (240) диджиталізація (35) Мінцифри (765)

Україна за п’ять років піднялася в цифровому рейтингу ООН зі 102 на 5 місце, – Федоров

Україна за п’ять років піднялася в цифровому рейтингу ООН зі 102 на 5 місце

Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"За п'ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102 місця піднялися на 5. За окремими категоріями, наприклад, "відкриті дані", ми треті у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій – взагалі перші у світі", – сказав Федоров.

За його словами, у 2025 році Мінцифри продовжить розвивати цифрову екосистему, зосередившись серед іншого на пришвидшенні цифрової трансформації міністерств та державних установ.

Читайте також: В Україні запустили єдину Дія.Картку для державних виплат

"Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг", – розповів міністр.

Така технологія, яка розробляється на основі штучного інтелекту, дозволить категоризувати озвучену проблему відносно політики, яку формує те чи інше відомство. Відповідальний за напрямок посадовець отримуватиме push-сповіщення через застосунок "Дія.Офіс" і вже реагуватиме на озвучену проблему.

"Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів", – зазначив Федоров.

Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

До того повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
Ты чмошничек об этом?)) 13 сентября 2021, В интернет «слили» персональные данные украинцев. Почти 53 миллиона записей в интернете обнаружили базу данных жителей Украины, что содержит почти 53 миллиона записей о персональных данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/ Офиса омбудсмена.
Или о своих последних достижениях?
показати весь коментар
03.01.2025 11:36
+5
Трохи повільніше будь-ласка, а то країна ще від грудневого росту рейтингу цифровізації "не оговталась. Важкувато далось 5 місце, варто трохи відпочити перед ривком на перше місце.
показати весь коментар
03.01.2025 11:37
+5
ООН можна вірити. Кожна бабця зі смартофоном це підтвердить
показати весь коментар
03.01.2025 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты чмошничек об этом?)) 13 сентября 2021, В интернет «слили» персональные данные украинцев. Почти 53 миллиона записей в интернете обнаружили базу данных жителей Украины, что содержит почти 53 миллиона записей о персональных данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/ Офиса омбудсмена.
Или о своих последних достижениях?
показати весь коментар
03.01.2025 11:36 Відповісти
Трохи повільніше будь-ласка, а то країна ще від грудневого росту рейтингу цифровізації "не оговталась. Важкувато далось 5 місце, варто трохи відпочити перед ривком на перше місце.
показати весь коментар
03.01.2025 11:37 Відповісти
була взагалі на першому і тільки недавній злам реєстрів відкинув її на п'яте.
показати весь коментар
03.01.2025 11:39 Відповісти
саме про це і мова: цнапи порожні

реєстри лежать, кажуть через місяць піднімуть, можливо....

.
показати весь коментар
03.01.2025 13:39 Відповісти
це ще добре що залізо піднімати не треба )) а то б де федоров стільки грузчиків знайшов ))
показати весь коментар
03.01.2025 13:52 Відповісти
оон як лакмусовий папірець на лайно.
показати весь коментар
03.01.2025 11:39 Відповісти
Супер! Правда, ще досі без деяких реєстрів залишилися
показати весь коментар
03.01.2025 11:46 Відповісти
Кому не подобаються цифрові сервіси - носіть із собою купу паперів. Чи це кацапоботи налетіли?
показати весь коментар
03.01.2025 12:04 Відповісти
не кацапоботи, а українські зрадофіли!
показати весь коментар
03.01.2025 12:30 Відповісти
От шахрайства до такої посади. Спритний покидьок
показати весь коментар
03.01.2025 12:05 Відповісти
ООН можна вірити. Кожна бабця зі смартофоном це підтвердить
показати весь коментар
03.01.2025 12:08 Відповісти
Якщо саме оон похвалило, то дійсно крута справа.....але не на користь Україні.
Війна це довела на 104%.
показати весь коментар
03.01.2025 12:29 Відповісти
це вже "дєржаваВсмартфонє"?
показати весь коментар
03.01.2025 12:34 Відповісти
Ти реєстри пофіксило? Ні? То завали їбальник і зарплату відробляй, роль-кібербезпеки-перебільшена-курва.
показати весь коментар
03.01.2025 12:40 Відповісти
Дивилась цикавий фільм Джонні Інглиш
У ньому злодії планували зібрати у кожний країні данні про мешканців і злити все на один сервер головного злочинця.
Цикаво , хто зламав українські реєстри ? Може той хто писав цю програму для України біларусі рашки і пр ?
показати весь коментар
03.01.2025 12:41 Відповісти
Кавеенщик Фьодоров ще той піздюк.
Збреше - і не моргне.
показати весь коментар
03.01.2025 12:42 Відповісти
А толку. По економічній свободі ми між бульбашками та рашкою. Навіть Іран вище. Там про цифровізацію і нечули.
показати весь коментар
03.01.2025 12:48 Відповісти
"За окремими категоріями, наприклад, "відкриті дані", ми треті у Європі..." Джерело: https://biz.censor.net/n3528290

Це про злив персональних даних після зламу "Дії" чи про останній злам державних реєстрів? 🤔
показати весь коментар
03.01.2025 13:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 