Україна за п’ять років піднялася в цифровому рейтингу ООН зі 102 на 5 місце, – Федоров
Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
"За п'ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102 місця піднялися на 5. За окремими категоріями, наприклад, "відкриті дані", ми треті у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій – взагалі перші у світі", – сказав Федоров.
За його словами, у 2025 році Мінцифри продовжить розвивати цифрову екосистему, зосередившись серед іншого на пришвидшенні цифрової трансформації міністерств та державних установ.
"Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг", – розповів міністр.
Така технологія, яка розробляється на основі штучного інтелекту, дозволить категоризувати озвучену проблему відносно політики, яку формує те чи інше відомство. Відповідальний за напрямок посадовець отримуватиме push-сповіщення через застосунок "Дія.Офіс" і вже реагуватиме на озвучену проблему.
"Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів", – зазначив Федоров.
Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.
До того повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.
Будь ласка, зачекайте...
Или о своих последних достижениях?
реєстри лежать, кажуть через місяць піднімуть, можливо....
.
Війна це довела на 104%.
У ньому злодії планували зібрати у кожний країні данні про мешканців і злити все на один сервер головного злочинця.
Цикаво , хто зламав українські реєстри ? Може той хто писав цю програму для України біларусі рашки і пр ?
Збреше - і не моргне.
Це про злив персональних даних після зламу "Дії" чи про останній злам державних реєстрів? 🤔