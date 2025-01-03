Україна за п’ять років піднялася в цифровому рейтингу ООН зі 102 на 5 місце, – Федоров

Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"За п'ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102 місця піднялися на 5. За окремими категоріями, наприклад, "відкриті дані", ми треті у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій – взагалі перші у світі", – сказав Федоров.

За його словами, у 2025 році Мінцифри продовжить розвивати цифрову екосистему, зосередившись серед іншого на пришвидшенні цифрової трансформації міністерств та державних установ.

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"Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг", – розповів міністр.

Така технологія, яка розробляється на основі штучного інтелекту, дозволить категоризувати озвучену проблему відносно політики, яку формує те чи інше відомство. Відповідальний за напрямок посадовець отримуватиме push-сповіщення через застосунок "Дія.Офіс" і вже реагуватиме на озвучену проблему.

"Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів", – зазначив Федоров.

Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

До того повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.