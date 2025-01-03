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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання та хмарність, – "Укренерго"

Споживання електроенергії 3 січня

В Україні 3 січня зросло споживання електроенергії через зниження температури та хмарну погоду у більшості регіонів.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Сьогодні, 3 січня, споживання електроенергії, станом на 09:30, було на 9,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер, 2 січня. Це пояснюється зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів України, що зменшило ефективність роботи побутових СЕС", – сказано в повідомленні.

Напередодні добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,8% нижчим, ніж рівень максимального споживання у вівторок, 31 грудня. Це пояснюється вищою температурою повітря у більшості регіонів України.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян у минулому році. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

Нагадаємо, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили 13 від початку 2024 року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено.

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Та ви шо? Бути такого не може. Гігават зеленського на підході.
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03.01.2025 12:09 Відповісти
Давно вже не тринділи про хмарність. І це ще навіть не мінус десять..
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03.01.2025 12:23 Відповісти
Брехня! Навпаки потепліло!
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03.01.2025 12:43 Відповісти
Ну а чого, засекретили продаж, можна і на хмари тепер брехати
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03.01.2025 17:55 Відповісти

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