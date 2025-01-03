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Латвія (273) Литва (467) Естонія (277) електроенергія (4083)

Литва хоче спільно з Латвією та Естонією побудувати електростанцію. Через місяць країни відключаються від російської енергосистеми

Литва хоче спільно з Латвією та Естонією побудувати електрочтанцію

Литва збирається запропонувати Латвії та Естонії спільно побудувати регіональну електростанцію для забезпечення гнучкого виробництва електроенергії та енергетичної безпеки.

Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас у ефірі радіостанції Žinių radijas, передає LIGA.net.

Так, програма литовського уряду передбачає обговорення з рештою країн Балтії можливості провести спільний тендер на будівництво електростанцій, здатних виробляти електроенергію в безвітряну та хмарну погоду.

"Сучасні маневрові електростанції потрібні насамперед для надійності електропостачання. Вони не можуть весь час бути основним джерелом виробництва електроенергії. Але коли у нас у морі відключаються кабелі, такі електростанції можуть бути гарантією безпеки", – розповів Вайчюнас.

Водночас він не уточнив, де Литва запропонує побудувати цю електростанцію і на якому енергоресурсі вона має працювати.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, то, зрозуміло, така гнучка генерація зазвичай ґрунтується на газі, але ми зараз перебуваємо на етапі ініціювання цього питання", – сказав Вайчюнас.

Наразі Литва, Латвія та Естонія працюють у системі IPS/UPS (мережа синхронного передання деяких країн СНД із загальним режимом роботи та централізованим диспетчерським контролем).

Раніше стало відомо, що країни Балтії 8 лютого 2025 року відключать свої електросистеми від єдиної мережі з Росією та Білоруссю, а з 9 лютого під'єднаються до європейської електромережі.

У серпні 2023 року повідомлялося, що в країнах Балтії домовилися про синхронне відключення від російської енергосистеми.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

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Топ коментарі
+1
Дивно. Вони є членама ЄС вже давно, а від'єднатись від кацапської системи ще не встигли. Україна не член ЄС, але вже це зробила.
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03.01.2025 10:46
+1
В України АЕС є, тому ризиків не було, а от для прибалтів потрібно було заздалегідь щось передбачити, бо своїх генерацій немає і ціни на електрику астрономічні
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03.01.2025 11:08
+1
були, були деньки...
Ігналінська атомна електростанція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лит. Ignalinos atominė elektrinė) - зупинена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%95%D0%A1 АЕС на північному сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви, що діяла 26 років: з 31 грудня 1983 року по 31 грудня 2009 року
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03.01.2025 12:30
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Дивно. Вони є членама ЄС вже давно, а від'єднатись від кацапської системи ще не встигли. Україна не член ЄС, але вже це зробила.
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03.01.2025 10:46 Відповісти
В України АЕС є, тому ризиків не було, а от для прибалтів потрібно було заздалегідь щось передбачити, бо своїх генерацій немає і ціни на електрику астрономічні
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03.01.2025 11:08 Відповісти
були, були деньки...
Ігналінська атомна електростанція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лит. Ignalinos atominė elektrinė) - зупинена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%95%D0%A1 АЕС на північному сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви, що діяла 26 років: з 31 грудня 1983 року по 31 грудня 2009 року
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03.01.2025 12:30 Відповісти
Так, пішли на поводу зелених. Як і ганси. Ще кілька років і цей чад пропагандистський мине, але АЕС уже не перезапустиш
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03.01.2025 12:39 Відповісти
вище вже написав про ігналінську аес,
не треба після цього мені ще жувати про неї
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03.01.2025 13:02 Відповісти
В даному випадку зелених можна зрозуміти. Ігналінська АЕС будуваласяза тим же типом, що і Чорнобильська, тобто ноу-хау про реактор залишилося в Росії. Ти не зможеш звільнитися від свого заклятого ворога, якщо залежиш від його бажання ділитися знаннями. Закриття АЕС також було однією з вимог вступу до ЄС через значні та невиправні недоліки в конструкції станції, яка не відповідала вимогам безпеки.
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03.01.2025 13:41 Відповісти
Електроенергія з Росії не закуповується і не продається роками. Російська лінійна мережа використовувалася лише для стабілізації частоти.
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03.01.2025 12:30 Відповісти
Потрібно було побудувати велику лінію електропередачі з Польщі через усі країни Балтії (у Латвії будівництво тривало кілька років) і станції стабілізації частоти. В екстреному випадку зв'язок із Росією міг бути перерваний ще у 2022 році, але енергетики вирішили не поспішати, а використати час для захисту та дублювання системи від можливих диверсій з боку Росії. Як бачимо, ці диверсійні акти в Балтійському морі у вигляді знищення EstLink 2 і спроби знищення EstLink 1 дійсно мали місце.
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03.01.2025 12:16 Відповісти
Бізнес на крові українців
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03.01.2025 10:56 Відповісти
Ні. Електроенергія з Росії не закуповується і не продається роками. Російська лінійна мережа використовувалася лише для стабілізації частоти.
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03.01.2025 12:33 Відповісти
Водночас він не уточнив, де Литва запропонує побудувати цю електростанцію і на якому енергоресурсі вона має працювати.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, то, зрозуміло, така гнучка генерація зазвичай ґрунтується на газі, але ми зараз перебуваємо на етапі ініціювання цього питання", - сказав Вайчюнас.
========

Де будувати - не знаємо, на чому працюватиме - не пам'ятаємо, але ідея хороша і головне, що вчасно - за місяць до відключення від кацапів прийшла
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03.01.2025 11:06 Відповісти
питання постало не в звязку із приєднанням до енергомережі єс..
кабель з фінляндії покривав всі потреби...
але його обірвали...
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03.01.2025 12:24 Відповісти
Якщо мені пам'ять не зраджує, Україна мала від'єднатися від російської енергосистеми (і приєднатися до європейської) буквально 23 лютого 2022 року... Я б на місці балтійців був пильним, особливо напередодні.
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03.01.2025 11:45 Відповісти

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