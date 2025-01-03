Литва хоче спільно з Латвією та Естонією побудувати електростанцію. Через місяць країни відключаються від російської енергосистеми

Литва збирається запропонувати Латвії та Естонії спільно побудувати регіональну електростанцію для забезпечення гнучкого виробництва електроенергії та енергетичної безпеки.

Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас у ефірі радіостанції Žinių radijas, передає LIGA.net.

Так, програма литовського уряду передбачає обговорення з рештою країн Балтії можливості провести спільний тендер на будівництво електростанцій, здатних виробляти електроенергію в безвітряну та хмарну погоду.

"Сучасні маневрові електростанції потрібні насамперед для надійності електропостачання. Вони не можуть весь час бути основним джерелом виробництва електроенергії. Але коли у нас у морі відключаються кабелі, такі електростанції можуть бути гарантією безпеки", – розповів Вайчюнас.

Водночас він не уточнив, де Литва запропонує побудувати цю електростанцію і на якому енергоресурсі вона має працювати.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, то, зрозуміло, така гнучка генерація зазвичай ґрунтується на газі, але ми зараз перебуваємо на етапі ініціювання цього питання", – сказав Вайчюнас.

Наразі Литва, Латвія та Естонія працюють у системі IPS/UPS (мережа синхронного передання деяких країн СНД із загальним режимом роботи та централізованим диспетчерським контролем).

Раніше стало відомо, що країни Балтії 8 лютого 2025 року відключать свої електросистеми від єдиної мережі з Росією та Білоруссю, а з 9 лютого під'єднаються до європейської електромережі.

У серпні 2023 року повідомлялося, що в країнах Балтії домовилися про синхронне відключення від російської енергосистеми.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.