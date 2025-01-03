Кількість державних податкових інспекцій в Україні за минулий рік скоротилася на 78%, – Гетманцев
Кількість державних податкових інспекцій у минулому році було скорочено на 78% – з 528 до 117, а загальну штатну чисельність територіальних органів зменшено на 15%, або на 3.3 тис.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Переведення надання послуг в електронний вигляд та можливість отримання їх в "Електронному кабінеті платника", застосунку "Моя податкова", "Дії" зумовили скорочення кількості ДПІ, працівників служби, офісних приміщень та коштів передбачених на їх утримання", – сказав Гетманцев.
Він додав, що в цілому за рахунок перерозподілу чисельності між центральним апаратом та територіальними органами скорочення підрозділів відомчого контролю та підрозділів протидії корупції на територіальному рівні та підняття їх на центральний рівень загальна штатна чисельність скоротилась на 12,5%, або 3 тис.
"Це вдалося зробити завдяки проведеній за останні два роки діджиталізації та введенню ризик-орієнтованого підходу в управління податковими органами", – додав Гетманцев.
Раніше стало відомо, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.
Перед тим Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти про встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних та податкових органів.
Будь ласка, зачекайте...
Оце молодці, не очікував такого патріотизму від податківців.
Хто не вірить - див бюджет на 2025 рік.
БЕБ, наприклад.
Пишатися скоросенням офісів при збільшенні штату опричників...
Зєлю геть. Вибори(офлайн)
...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не трогать.
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07.03.2019 | (http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=16&page=1 2478 id = http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1862 1862 СМИ) http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1862 В Украине больше 60 тыс. чел. в налоговой, а в Англии на 65 млн населения с этим эффективно справляется 3 тыс. налоговиков, - бизнесмен Соколовский. ИНФОГРАФИКА | https://censor.net.ua/p3115388 censor.net.ua
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Цього чорта треба відколупати від податкової. Поки ще є, що рятувати.
Хіба існують недержавні податкові інспекції в Україні?
Якісь безмозкі редактори...
Кому там потрібна допомога? Сирії,Лівану? У нас грошей неміряно,ставайте в чергу.