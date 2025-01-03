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інспекція (26) податкова (337) перевірка (624) Гетманцев Данило (440)

Кількість державних податкових інспекцій в Україні за минулий рік скоротилася на 78%, – Гетманцев

Кількість державних податкових інспекцій в Україні за минулий рік скоротилася на 78%

Кількість державних податкових інспекцій у минулому році було скорочено на 78% – з 528 до 117, а загальну штатну чисельність територіальних органів зменшено на 15%, або на 3.3 тис.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Переведення надання послуг в електронний вигляд та можливість отримання їх в "Електронному кабінеті платника", застосунку "Моя податкова", "Дії" зумовили скорочення кількості ДПІ, працівників служби, офісних приміщень та коштів передбачених на їх утримання", – сказав Гетманцев.

Він додав, що в цілому за рахунок перерозподілу чисельності між центральним апаратом та територіальними органами скорочення підрозділів відомчого контролю та підрозділів протидії корупції на територіальному рівні та підняття їх на центральний рівень загальна штатна чисельність скоротилась на 12,5%, або 3 тис. 

"Це вдалося зробити завдяки проведеній за останні два роки діджиталізації та введенню ризик-орієнтованого підходу в управління податковими органами", – додав Гетманцев.

Раніше стало відомо, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

Перед тим Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти про встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних та податкових органів.

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Топ коментарі
+10
Ох гарно заливає... скорочення.. так бізнес кошмарять усі кому не лінь...
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03.01.2025 10:26
+6
Ги! При цьому оплата їхньої "праці" з бюджету зросла ~ у 1,5 РАЗІВ.
Хто не вірить - див бюджет на 2025 рік.
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03.01.2025 10:30
+3
Так вони і не приховують
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03.01.2025 10:36
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Ох гарно заливає... скорочення.. так бізнес кошмарять усі кому не лінь...
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03.01.2025 10:26 Відповісти
При Ющенко взагалі податкову анулювали. Країна ожила, сплачувати податків стали більше. Нафіга така корупційна банда як і тцк?
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03.01.2025 10:49 Відповісти
Тцк своє завдання виконало-вбило клин та розбрат між ЗСУ та суспільством
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03.01.2025 11:17 Відповісти
Це, я так розумію, з податкової пішли на фронт, тому і скорочення?
Оце молодці, не очікував такого патріотизму від податківців.
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03.01.2025 10:29 Відповісти
Ага , пішли (( Учора відвідав "скорочену" податкову , проти минулого року "скоротилися " на два новостворених відділи , ростуть потихеньку ((
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03.01.2025 11:15 Відповісти
Ги! При цьому оплата їхньої "праці" з бюджету зросла ~ у 1,5 РАЗІВ.
Хто не вірить - див бюджет на 2025 рік.
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03.01.2025 10:30 Відповісти
Так вони і не приховують
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03.01.2025 10:36 Відповісти
Тимчасово перейшли працювати у ТЦК - там зарплатня по вище.
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03.01.2025 10:37 Відповісти
Скотиняка зеленоригівська у пенсне.
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03.01.2025 10:42 Відповісти
А кількість інших фіскальних органів?
БЕБ, наприклад.

Пишатися скоросенням офісів при збільшенні штату опричників...
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03.01.2025 10:47 Відповісти
ВСЕ дуже просто - зміна адміністративого поділу України. Кількість районів суттєво зменшилась, а отже і районних податкових. Чим мавпа хвалиться ?
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03.01.2025 10:47 Відповісти
Територія України скоротилася на 20%, економіка до 40% а "контролерів" скоротили на 12%, маразм.
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03.01.2025 10:58 Відповісти
Переклали функції податкової на банки. А банки виявились ще гірше за податкову.
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03.01.2025 10:58 Відповісти
Можна ці податкові взагалі прибирати, бо Гетьманцев своєю політикою підвищення податків і банківської ставки бізнес в Україні фактично знищив. З таким діячем і ворогів не треба.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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03.01.2025 11:03 Відповісти
А є ще й недержавні?
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03.01.2025 11:04 Відповісти
02.08.2015 | (http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=23&page=1 3923 id = http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=528 528 СМИ) http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=528 Яценюк предлагает сократить количество налоговиков в 40 раз | http://obkom.net.ua/news/2015-08-02/1915.shtml obkom.net.ua | 00:00:00

...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не трогать.

14.09.2016 | (http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=16&page=1 2478 id = http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=919 919 СМИ) http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=919 Хотите настоящих реформ? Выкиньте вон всех прокуроров, судей и налоговиков - Аслунд | http://znaj.ua/ru/news/reforms/18537/hochete-spravzhnih-reform-vikinte-get-vsih-starih-prokuroriv-suddiv-ta-podatkivciv-.html znaj.ua

07.03.2019 | (http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=16&page=1 2478 id = http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1862 1862 СМИ) http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1862 В Украине больше 60 тыс. чел. в налоговой, а в Англии на 65 млн населения с этим эффективно справляется 3 тыс. налоговиков, - бизнесмен Соколовский. ИНФОГРАФИКА | https://censor.net.ua/p3115388 censor.net.ua

(http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=11&page=1 3775 СМИ) http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=11&page=1 Информация с участием судей, прокуроров и др. по делу... | Категории id = 23-24-11-36 | http://ua2424.com/rrk/classes/print.php?&id_text=109608 Печать | http://ua2424.com/RRK/?option=update_statti&id_text=109608 Редактируем страницу 109608

02.05.2024 | (http://ua2424.com/RRK/?option=category&id_cat=16&page=1 2478 id = http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=109544 109544 СМИ) http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=109544 В Украине насчитали 160 тысяч чиновников, мобилизовано - 2,5%, - НАДС. ИНФОГРАФИКА | biz.censor.net
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03.01.2025 11:15 Відповісти
Не вірю, людині у якої бізнес в Криму.
Цього чорта треба відколупати від податкової. Поки ще є, що рятувати.
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03.01.2025 11:17 Відповісти
Згідно податкового законодавства кожний громадянин зобов'язаний зі своїх доходів сплатити 18% ПДФО і 5% військогового збору, незалежно від того чи це зарплатня, чи це хабар, чи це подарунок, чи це доходи від незаконної підприєницької діяльності (тіньовий сектор). Де діяльність податкової у цій сфері? Лише стягуються податки з тих, хто працює в білу.
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03.01.2025 11:21 Відповісти
А яку частину території держава не контролює? А на якій прилеглій нічого збирати взагалі? Придурок, чим він хвалиться...
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03.01.2025 12:14 Відповісти
"Кількість державних податкових інспекцій ..."
Хіба існують недержавні податкові інспекції в Україні?
Якісь безмозкі редактори...
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03.01.2025 13:01 Відповісти
Це заслуга Гетманцева. І торгові центри вже працюють не через ФОП,а повністю сплачують податки в Україні. І закупки с/г продукції не йдуть по формі 2,трейдери платять податки в Україні в повному обсязі. І енергетиці не зникають кошти. Браво економічному генію професора Гетманцева. Купіть йому новий светр,бо старий закошлатився. І на Нобелівку його!
Кому там потрібна допомога? Сирії,Лівану? У нас грошей неміряно,ставайте в чергу.
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03.01.2025 13:33 Відповісти

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