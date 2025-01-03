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арешт (839) Фінляндія (324) Естонія (277) танкер (148) кабель (14)

Фінляндія вимагає арешту танкера російського "тіньового" флоту, який пошкодив підводний кабель

Фінляндія вимагає арешту танкеру російського

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.

Про це йдеться в заяві оператора, передає LIGA.net.

Компанія пояснила вимогу забезпеченням позову про відшкодування збитків, пов'язаних із розривом кабелю EstLink 2.

Як зазначається, Агентство транспорту та зв'язку Traficom проводить детальну перевірку танкера, і наглядовий орган має намір оцінити відповідність судна вимогам міжнародних конвенцій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінська влада, яка проводить розслідування щодо пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

Згодом керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола сказав, що ремонтні роботи на пошкодженому 25 грудня в Балтійському морі електричному кабелі Estlink 2 триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою".

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

25 грудня повідомлялося про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії тоді не виключили версії про умисне пошкодження.

Російський нафтовий танкер прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту, фінські силовики затримали його 26 грудня. Зараз судно стоїть у порту поряд із фінським містом Порвоо. Восьми членам екіпажу заборонили виїзд із країни.

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От і побачим,арештують танкер цапориліх чи ні,а якщо ні тоді все буде ясно,за кого суди бідкаються.
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03.01.2025 10:12 Відповісти
Танкер прикинувся судном островів Кука. Здерти з тих островів збитки, щоб знали як реєструвати рашистські корита на себе.
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03.01.2025 10:45 Відповісти
Цікаво: чи може країна НАТО відстоювати інтереси своєї безпеки у Європі?
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03.01.2025 10:20 Відповісти
Фінська протока - територіальні води Фінляндії та Естонії. Сумніваюся, що там виділений якийсь "нейтральний" коридор. Тому хай фіни з естонцями організовують чергування своїх сил оборони та прикордонної охорони, та висаджують на "не свої" кораблі , на "вході" та виході", "контрольні оглядові групи". Сіла група на борт, при вході в протоку - і зійшла на борт корабля, що чергує на виході з неї І так хай курсують... Розумію - це "велика морока"... Але що робить? Кацапня ж не заспокоїться - а продовжуватиме паскудить...
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03.01.2025 10:31 Відповісти

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