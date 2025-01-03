Фінляндія вимагає арешту танкера російського "тіньового" флоту, який пошкодив підводний кабель

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.

Про це йдеться в заяві оператора, передає LIGA.net.

Компанія пояснила вимогу забезпеченням позову про відшкодування збитків, пов'язаних із розривом кабелю EstLink 2.

Як зазначається, Агентство транспорту та зв'язку Traficom проводить детальну перевірку танкера, і наглядовий орган має намір оцінити відповідність судна вимогам міжнародних конвенцій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінська влада, яка проводить розслідування щодо пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

Згодом керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола сказав, що ремонтні роботи на пошкодженому 25 грудня в Балтійському морі електричному кабелі Estlink 2 триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою".

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

25 грудня повідомлялося про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії тоді не виключили версії про умисне пошкодження.

Російський нафтовий танкер прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту, фінські силовики затримали його 26 грудня. Зараз судно стоїть у порту поряд із фінським містом Порвоо. Восьми членам екіпажу заборонили виїзд із країни.