Молдова прив’язала курс валюти до євро замість долара. Таке ж рішення обговорює Нацбанк України

Молдова прив'язала курс валюти до євро замість долара. Таке саме рішення обговорює Нацбанк України

Молдова перейшла на використання євро замість долара як базової валюти для розрахунку офіційного обмінного курсу національної валюти – лея.

Про це президентка країни Майя Санду повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Із сьогоднішнього дня євро стає базовою валютою для обмінного курсу у Молдові. Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС, приносячи більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован", – написала вона.

Раніше Національний банк Молдови пояснював, що перехід від використання долара США до євро відображає економічний зсув Молдови до ринків ЄС і дозволить зменшити коливання обмінного курсу.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) також може розглянути доцільність прив’язати курс гривні до євро замість долара США вже у "недалекому майбутньому".

Зокрема, наразі НБУ планує запровадити новий бенчмарк валютного ринку – довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.