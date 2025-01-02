Платні послуги в лікарнях: Міністр охорони здоров’я пояснив, як це працюватиме

Із 1 січня 2025 року набула чинності оновлена редакція постанови, що регулює надання платних послуг у лікарнях.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Платні послуги в лікарнях були й до цього. Але з 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях. З'явилися коди-класифікатори, які ідентифікують інтервенції, які не покриваються Програмою медичних гарантій", – пояснив Ляшко.

Він запевнив, що МОЗ щороку аналізуватиме популярність платних послуг, з якими звертаються люди, а також разом із бюджетним комітетом Верховної Ради шукатиме кошти, щоб можна було зробити їх безкоштовними для українців, а перелік платних послуг у медзакладах ставав якомога меншим.

Ляшко наголосив, що зміни запровадили для того, щоб у кожній лікарні, яка має контракт з Національною службою здоров'я, будь-яка людина могла побачити, які послуги покриваються програмою медичних гарантій, а які не входять у покриття.

"У лікарні повинен бути прейскурант і визначений розрахунковий рахунок, на який за ці послуги потрібно сплатити кошти", – сказав міністр.

Раніше стало відомо, що українці оплачуватимуть медичні послуги в наступних випадках: