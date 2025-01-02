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лікарня (201) медицина (598) платні послуги (25)

Платні послуги в лікарнях: Міністр охорони здоров’я пояснив, як це працюватиме

Як працюватимуть платні послуги в лікарнях?

Із 1 січня 2025 року набула чинності оновлена редакція постанови, що регулює надання платних послуг у лікарнях.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Платні послуги в лікарнях були й до цього. Але з 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях. З'явилися коди-класифікатори, які ідентифікують інтервенції, які не покриваються Програмою медичних гарантій", – пояснив Ляшко.

Він запевнив, що МОЗ щороку аналізуватиме популярність платних послуг, з якими звертаються люди, а також разом із бюджетним комітетом Верховної Ради шукатиме кошти, щоб можна було зробити їх безкоштовними для українців, а перелік платних послуг у медзакладах ставав якомога меншим.

Ляшко наголосив, що зміни запровадили для того, щоб у кожній лікарні, яка має контракт з Національною службою здоров'я, будь-яка людина могла побачити, які послуги покриваються програмою медичних гарантій, а які не входять у покриття.

"У лікарні повинен бути прейскурант і визначений розрахунковий рахунок, на який за ці послуги потрібно сплатити кошти", – сказав міністр.

Раніше стало відомо, що українці оплачуватимуть медичні послуги в наступних випадках:

  • при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається);
  • при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;
  • у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;
  • якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій (перелік безоплатних послуг буде чітко визначено).

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Топ коментарі
+23
Бесплатная медицина исчезает,но налоги на нее остаются,квартальное шоу продолжается.
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02.01.2025 18:32
+14
банду геть!
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02.01.2025 18:30
+12
"при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається) " Люди, які пишуть ці закони дуже часто працюють в приватних (платних) клініках і відірвані від реальності. Людина приходить сама в лікарню з болями в животі. Визначити класифікацію випадку можна ТІЛЬКИ оглянувши цю людину ПРОФІЛЬНИМ спеціалістом. Мінімум. Або плюс мінімальне обстеження. Бо чегровий терапевт не може НЕ олянути будь-кого без направлення. Він же НЕ може встановити, що у хворого нема апендициту, наприклад, а може лише хірург. І поняття екстренний випадок чи не екстренний в реалії потребує на початковому етапі однакових дій. Тобто юридично в лікарню може прийти люба дюдина, і її безкоштовно огляне любий необхідний спеціаліст. І ніхто цю людину не буде посилати до каси без направлення, бо якщо будуть таки встановленні ургентні показання, то посилаючий до каси сяде за грати.
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02.01.2025 18:42
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банду геть!
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02.01.2025 18:30 Відповісти
Бесплатная медицина исчезает,но налоги на нее остаются,квартальное шоу продолжается.
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02.01.2025 18:32 Відповісти
Ніколи вона не була безкоштовною. Комусь робили операцію без грошей?
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02.01.2025 20:47 Відповісти
а де можна ще заробити ? Вперед....
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02.01.2025 18:32 Відповісти
От і весь наш "патріотизм " ,так ця держава з українців видере останні гроші ,а якщо їх немає то вмирай ,чим ви кращі за кацапів ?
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02.01.2025 18:35 Відповісти
У кацапів медицина на значно кращому рівні і платних послуг у державних клініках мінімум.
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02.01.2025 19:20 Відповісти
Брехня! Та ще й нахабна. Кацапи сама хвора і вимираюча країна. На всю країну два десятки клінік та й ті в чотирьох найбільш багатолюдних містах і "бесплатної медицини" там вже давно немає. Не платиш стій в чергах до сказу і чекай фінансування. А його все нема бо СВО... А на СВО невистачає приміщень, ліків, лікарів і санітарів тому поранені ******** мруть як мухи. Ви думаєте чому підранки відразу стріляються, а все просто - бачили свої госпіталі...
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02.01.2025 19:41 Відповісти
Ні не брехня, нажаль. Там в кожного рашиста є страховий поліс, який майже все покриває, навіть лікування деяких видів раку. Так, я кажу про міста, по селах я і в Україні не в курсі справ. знаю, що погано.
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02.01.2025 20:40 Відповісти
це правда, а у нас де страхова медицина?! ляшко?!
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02.01.2025 20:45 Відповісти
30 років її не було, і при Ляшку теж не буде вже...
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02.01.2025 22:20 Відповісти
Страхова медицина це найгірша модель охорони здоровя в світі. "Кров да моча - хлєб для врача" - всі кошти з страховки йдуть на діагностику та аналізи. На лікування вистачає тільки мільйонерам.
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02.01.2025 23:45 Відповісти
працювати будуть по новому! але платити - по старому, брату дєрьмака, надёжнєйшому касіру платної медицини всих часів та нарідів!
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02.01.2025 18:36 Відповісти
Україна світовий лідер по смертності. Лідер! По смертності! Якраз саме зручна ситуація, щоб вводити повну оплату за медичну допомогу.
По-факту, сьогодні значна частина населення просто позбавлена медичної допомоги. максимум - візит до сімейного, а далі все в його милості. З квітня вже минулого року кілька разів пробував отримати направлення в стаціонар, не вийшло, хоча приперло вже навіть дуже. Сімейна не дає, бо не може, спеціаліст-невролог не має права, йдіть у відділ, домовляйтесь, може вас візьмуть.
Зате Україна лідер!...по смертності...
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02.01.2025 18:39 Відповісти
А хто ж то призначив дурепу Супрун міністром медицини? Звідки вона взагалі взялась як чорт із табакерки? Це її зусиллями добили в Україні залишки народної медицини остаточно. Сімейні лікарі - паразити. Більш бездарної організації медичних послуг в жодній цивілізованій країні нема. Кажуть Супрун в Америку не повернулась. Працює в якійсь клініці в Києві. Маєте шанс набити їй пику особисто.
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02.01.2025 19:48 Відповісти
Вже 6(шість!) років якись інші зє-міністри. Чи мені здається і зє всі помилки Пороха і Супрун чудово виправив? За шість років мавби! Чи ні?
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02.01.2025 20:26 Відповісти
Система Семашко у нас мала лише один суттєвий недолік - надзвичайно низьке фінансування при надзвичайно широкому охопленні населення. Тому населення змушене було доплачувати і вигадало приказку "лікуватися даром - лікуватися даремно". Це тому що за всіх режимів починаючи на медицину совок витрачав максимум 3% ВВП. (Для порівняння в США тільки на безкоштовний "медіком" виділяється 19,6%. Навіть в "дрімучій" Турції 10% національного бюджету йде на медицину.) В результаті в СРСР була страшна дитяча смертність і дуже короткотривале життя. На базі Системи Семашко побудували свої національні системи і наповнили їх грошими британці, канадці, австралійці, норвежці, датчани і ще багато країн. Найгірша система це страхова медицина США. Це смерть в розстрочку. Незважаючи на фінансування 53% населення США взагалі не мають доступу до будь яких медичних послуг - всі гроші з страховки витрачаються на етапі діагностики і на лікування вже нічого у цих 53% не лишається. Більш того!, вони ще й влазять в неоплатні борги перед клінічними лабораторіями... І саме цю модель намагаються втілити в Україні бо фармацевтичним компаніям і "лікарям" України дуже хочеться заробляти багато халявних грошей. Таким чином українців винищують більш цивілізованими і "легальними" методами. "Зєлєнскіє", "Порошенки", Коломойскіє, Боголюбови і Шмігалі, Рєзнік(ов)і лікуються за кордоном за ті гроші якими недофінансували медицину для "нєгодних украінцєв"...
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02.01.2025 23:27 Відповісти
Навіщо мені ця дрисня з слів,як в зє?!
Медичні послуги при Пороху ПОКРАЩИЛИСЬ,а при зєбілах ПОГІРШІЛИСЬ!
Відчуваю на собі,і БЕЗЗМІСТОВНА дрисня з рота зє чи НБ мене не переконає,що щось "покращилось"!
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03.01.2025 10:26 Відповісти
Щось я не зрозумів, а що, Супрун в нас і далі міністр охорони здоров'я? А чи Порошенко ще й досі президент? Мало того, шість років тому НІЯКИХ проблем з візитом до лікаря, з направленням в лікарню чи, скажімо, з УЗД серця НЕ БУЛО! Сьогодні на УЗД серця треба чекати 2,5 місяці. От якщо доживеш, ну то може й пощастить зробити, а ні, то вже твої проблеми. Останній раз лікуватись в лікарні мені пощастило ще в квітні 19-го. Дивний якийсь збіг, чи не так?
До речі, в мене 43 роки робочого стажу. 43 роки, місяць в місяць я сплачував страхові внески у фонд соціального страхування і в пенсійний фонд. У частці від фонду зарплати в деякі періоди то становило мало не 100% від отриманої мною зарплати! Тобто всі ці внески в частці від заробленого в нас ОДНІ З НАЙВИЩИХ в світі! Тобто, всі ми, хто працював і працює та отримує офіційну заплату із величезним запасом відклали і відкладаємо і на страхове медичне обслуговування і на свою пенсію. Із величезним таким запасом! А де ж та страхова медицина, що мало бути в продовженні тої медичної реформи Супрун? Де ті наші пенсії, згідно нашого стажу і внесених нами податків? Нема? Бо ж все в тій зеленій сраці? Бо ж прокурорам, чиновникам і всілякій ОПешній мразоті бракує? Все в їх мордяки ненаситні? Ну так 73% дебілів вирішили, щоб па-пріколу і поржать. Смішно ж то як...
Таке відчуття, що ти втратив орієнтацію в часі, може і в просторі. Попробуй до психіатра звернутись, якщо вдасться з ним про то домовитись про прийом, бо ж, сам розумієш, Супрун, Порошенко...
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03.01.2025 11:14 Відповісти
"при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається) " Люди, які пишуть ці закони дуже часто працюють в приватних (платних) клініках і відірвані від реальності. Людина приходить сама в лікарню з болями в животі. Визначити класифікацію випадку можна ТІЛЬКИ оглянувши цю людину ПРОФІЛЬНИМ спеціалістом. Мінімум. Або плюс мінімальне обстеження. Бо чегровий терапевт не може НЕ олянути будь-кого без направлення. Він же НЕ може встановити, що у хворого нема апендициту, наприклад, а може лише хірург. І поняття екстренний випадок чи не екстренний в реалії потребує на початковому етапі однакових дій. Тобто юридично в лікарню може прийти люба дюдина, і її безкоштовно огляне любий необхідний спеціаліст. І ніхто цю людину не буде посилати до каси без направлення, бо якщо будуть таки встановленні ургентні показання, то посилаючий до каси сяде за грати.
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02.01.2025 18:42 Відповісти
так все так называемые медреформы и внедрялись для того чтобы всю медицину сделать частной
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02.01.2025 18:49 Відповісти
якщо б так було у реальності - увесь медперсонал 6-ї поліклінікі м.Одеса сидів би включно з прибиральницями, безкоштовно там дозволять тільки зайти у приміщення
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02.01.2025 19:35 Відповісти
ніхто не сяде..
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02.01.2025 20:29 Відповісти
результатом станет рост прибыли похоронных агенств и сокращение клиентов пенсионного фонда
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02.01.2025 18:43 Відповісти
... от вона і ціль визначилася....
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02.01.2025 18:47 Відповісти
опровергнешь?
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02.01.2025 18:50 Відповісти
Сказати просто " ваше здоров,я у ваших гаманцях" держава не може. І офіціно НАСРАТИ на здоров,я громадян теж не може. Ось і маємо те що маємо...
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02.01.2025 18:45 Відповісти
Ось така ***..я малята.....
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02.01.2025 18:49 Відповісти
Вітаю у золотій "лікарській" добі! Золотий "лікарський" клондайк та "соцзмагання лікарів" за позицию у рейтингу Forbes, офіційно відкрито! Цінник за "направлення від лікаря" буде складати мінімально від 50% платних послуг, а будете щось "вимагати по закону" - так взагалі залишитесь без "направлення" та з повним прайсом! Кому потрібно наше здоров'я? Звичайно, самому пацієнту і ЛИШЕ! Ви думаєте ваше здоров'я належить вам? Мрійники! Воно належить "лікарям", як і всі ваші фінанси та добробут. Бо немає для них гіршої людини, ніж здорова! Здорових не має бути апріорі, - це пряма небезпека їх "лікарський обітелі"! Тому, або платиш або.... Про захист пацієнтів як і про якусь "клятву" якомусь-то "нікому невідомому" Гіппократу, навіть не варто згадувати - він (захист пацієнтів) у нас не просто "0", а давно вже перейшов у від'ємну частину діапазону. Вітаю "лікарів" з легалізацією їх бізнесу на нічим невиправданому бажанні пересічних бути здоровими!
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02.01.2025 18:54 Відповісти
Якось адаптувалися до платної стоматології .
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02.01.2025 18:59 Відповісти
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02.01.2025 19:15 Відповісти
Авжеж. Адаптувався. Жую однією стороною щелепи, а інша "адаптувалась" - кошти пішли пораненим. Їм потрібніше - мені ще є чим жувати, а якщо прийдуть окупанти то зуби будуть непотрібні. Голодомор гарантовано...
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02.01.2025 23:38 Відповісти
чому не зробитb-пенсіонер не платить взагалі, працюючий(хто платить податки)- платить-середню ціну.а не працюючий .без сплати податків. платить повну платню???
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02.01.2025 19:02 Відповісти
А з яких коштів непрацюючий сплатить "повну ціну"?
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03.01.2025 02:48 Відповісти
благодійні фонди мають оплатити такі потреби...
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03.01.2025 09:47 Відповісти
А,хто цього не знав,чи не здогадувався,що рано чи пізно дійде і до цього?
Ви головне коли бачите Ю.Тимошенко смійтесь придуркі,смійтесь.
(Уряд Ю.Тимошенко не підняв за час своєї каденсіі ціну на хліб на жодну копійку.)
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02.01.2025 19:10 Відповісти
Але ж... Але ж... Але ж це ВОНА! *********! Газова принцеса! Кремлівська шльондра! путинська підстилка! Відьма косата! Жюлька врешті решт!
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02.01.2025 19:17 Відповісти
Кому олігархи заплатили за цей понос те ці шлюхи і озвучували.
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04.01.2025 21:37 Відповісти
Зате щоби не підвищувати ціни на газ відала русні наші крилаті ракети. Супер, вот жріть свій дешевий хліб тепер, ці ракети по нам і летять!
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02.01.2025 20:14 Відповісти
Во ще один вумний аж страшно.

23 роки тому Київ віддав Москві ракети в обмін на борги за газ. Тепер цими ракетами Росія обстрілює Україну

Крилаті ракети повітряного базування Х-55. З початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує їх для обстрілів українських міст. Серед жертв - мирні мешканці та навіть діти.

"Схеми" наводять докази, що це - ті самі ракети, які офіційний Київ 23 роки тому віддав Москві у кількості 575 штук, разом з 11 важкими бомбардувальниками.

Журналісти розшукали у державних архівах угоду, яку у 1999-му році підписали прем'єр-міністри України та Росії - Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. Та знайшли в додатках до угоди перелік серійних номерів крилатих ракет, переданих Кремлю в обмін на погашення газових боргів.

"Схеми" співставили ці серійні номери з тими ракетами Х-55, які армія РФ запускала проти України з початку повномасштабної війни. І вже виявили щонайменше з десяток збігів.

Хто тоді, наприкінці 90-х підтримав та просував домовленості з Росією про передачу ракет? Чи тиснули з США? Та чи всі уроки з тих помилок винесли Україна та західний світ?

Автори: https://www.facebook.com/serhii.andrushko?__tn__=-]K Serhii Andrushko, https://www.facebook.com/kira.tolstyakova?__tn__=-]K Kira Tolstyakova

https://www.facebook.com/watch/?v=1019938735807076
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04.01.2025 21:59 Відповісти
По перше міністр грубо порушує Конституцію щодо державних та комунальних лікарень. Ну і по друге - не винаходьте українське колесо - візьміть будь яку країну ЄС і скопіюйте страхову медицину. Навіть у проклятих москалів для бідних є державна страхова медицина, хто там мав родичів той знає
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02.01.2025 19:23 Відповісти
По Конституції у нас медицина безкоштовна , вводячи платні послуги МОЗ порушує Конституцію а це тяжкий злочин .Міністр Ляшко розуміє що при народній владі його за це повісять ?
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02.01.2025 19:40 Відповісти
вроде хотели сделать медицину страховую, а сделали просто платную.... как в том анекдоте - "чтоб они не делали, всё равно получается автомат калашникова (читай-лазейка для поборов)"
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02.01.2025 20:03 Відповісти
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02.01.2025 20:04 Відповісти
мерзенна потвора. Наогидніший з усіх міністрів. Мало корупційних скандалів з мсеками, Охматдитами, тепер добрався до платної медицини. Можна здогоадатися, а кому відкат з платних послуг піде? в карман ляшку? це жах що він робить із медицини!!
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02.01.2025 20:13 Відповісти
А ляшко - долю зє!
А як інакше?!
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02.01.2025 20:18 Відповісти
Мені не треба подробиці! Тільки приклад!
При Порошенку зуби лікували,видаляли безкоштовно(звісно по місцю реєстрації).
При Зеленському видалений хворий зуб коштував ~ 1/3 пенсійної виплати за 1 місяць(та сама реєстрація) у тому самому закладі.
Не говорячи про протезуваня НЕ ЛЬГОТНИХ пенсів!
То нахер мені ця зє-наволоч,якої я не обирав?!
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02.01.2025 20:17 Відповісти
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02.01.2025 20:23 Відповісти
Навіщо нам розказувати про яблуні на Марсі. Хай пояснить як це тепер працює! Безкоштовне пішло разом з командою Супрун.
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02.01.2025 20:27 Відповісти
Конституція України. Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

==
Але з 2019 маємо конституційний переворот: всі гілки влади держави "президент" В.Зеленський злочинно передав завхоспу (бо "п'яти-шістьом менеджерам") "офісу президента". "Офісу" - що має всі ознаки: "Організована Злочинна Групировка".
Хоч інституція "Президент України" по Конституції України не є жодною гілкою влади й має лише функції представника держави:

Конституція України. Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Висновок: маємо державну зраду В.Зеленського - що узурпував владу та робить з держави Україна царство по образу моськовії.
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02.01.2025 20:33 Відповісти
а ще обирати та бути обраним,свобода пересування т.т.п.
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03.01.2025 02:33 Відповісти
Законотворці пояснюють це наступним чином: в конституції мова йде про медичну допомогу, а в законі - про медичні послуги.
Схоже медична мафія продавила цей закон. Але все ж таки найбільш прибутковим є бізнес на бахілах.
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02.01.2025 20:57 Відповісти
всі в курсі, як це працює, береш гроші і платиш за послуги. і податки не забудь заплатити, раб.
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02.01.2025 21:05 Відповісти
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02.01.2025 23:58 Відповісти
Конституційний суд України ви де? Агов! Хіба в уа медицина не безкоштовна?
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03.01.2025 00:10 Відповісти
А налоги для чего платят?
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03.01.2025 00:42 Відповісти
а можна до дому замовити міністра ляшка?
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03.01.2025 02:31 Відповісти

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