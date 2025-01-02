Платні послуги в лікарнях: Міністр охорони здоров’я пояснив, як це працюватиме
Із 1 січня 2025 року набула чинності оновлена редакція постанови, що регулює надання платних послуг у лікарнях.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
"Платні послуги в лікарнях були й до цього. Але з 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях. З'явилися коди-класифікатори, які ідентифікують інтервенції, які не покриваються Програмою медичних гарантій", – пояснив Ляшко.
Він запевнив, що МОЗ щороку аналізуватиме популярність платних послуг, з якими звертаються люди, а також разом із бюджетним комітетом Верховної Ради шукатиме кошти, щоб можна було зробити їх безкоштовними для українців, а перелік платних послуг у медзакладах ставав якомога меншим.
Ляшко наголосив, що зміни запровадили для того, щоб у кожній лікарні, яка має контракт з Національною службою здоров'я, будь-яка людина могла побачити, які послуги покриваються програмою медичних гарантій, а які не входять у покриття.
"У лікарні повинен бути прейскурант і визначений розрахунковий рахунок, на який за ці послуги потрібно сплатити кошти", – сказав міністр.
Раніше стало відомо, що українці оплачуватимуть медичні послуги в наступних випадках:
- при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається);
- при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;
- у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;
- якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій (перелік безоплатних послуг буде чітко визначено).
Будь ласка, зачекайте...
По-факту, сьогодні значна частина населення просто позбавлена медичної допомоги. максимум - візит до сімейного, а далі все в його милості. З квітня вже минулого року кілька разів пробував отримати направлення в стаціонар, не вийшло, хоча приперло вже навіть дуже. Сімейна не дає, бо не може, спеціаліст-невролог не має права, йдіть у відділ, домовляйтесь, може вас візьмуть.
Зате Україна лідер!...по смертності...
Медичні послуги при Пороху ПОКРАЩИЛИСЬ,а при зєбілах ПОГІРШІЛИСЬ!
Відчуваю на собі,і БЕЗЗМІСТОВНА дрисня з рота зє чи НБ мене не переконає,що щось "покращилось"!
До речі, в мене 43 роки робочого стажу. 43 роки, місяць в місяць я сплачував страхові внески у фонд соціального страхування і в пенсійний фонд. У частці від фонду зарплати в деякі періоди то становило мало не 100% від отриманої мною зарплати! Тобто всі ці внески в частці від заробленого в нас ОДНІ З НАЙВИЩИХ в світі! Тобто, всі ми, хто працював і працює та отримує офіційну заплату із величезним запасом відклали і відкладаємо і на страхове медичне обслуговування і на свою пенсію. Із величезним таким запасом! А де ж та страхова медицина, що мало бути в продовженні тої медичної реформи Супрун? Де ті наші пенсії, згідно нашого стажу і внесених нами податків? Нема? Бо ж все в тій зеленій сраці? Бо ж прокурорам, чиновникам і всілякій ОПешній мразоті бракує? Все в їх мордяки ненаситні? Ну так 73% дебілів вирішили, щоб па-пріколу і поржать. Смішно ж то як...
Таке відчуття, що ти втратив орієнтацію в часі, може і в просторі. Попробуй до психіатра звернутись, якщо вдасться з ним про то домовитись про прийом, бо ж, сам розумієш, Супрун, Порошенко...
Ви головне коли бачите Ю.Тимошенко смійтесь придуркі,смійтесь.
(Уряд Ю.Тимошенко не підняв за час своєї каденсіі ціну на хліб на жодну копійку.)
23 роки тому Київ віддав Москві ракети в обмін на борги за газ. Тепер цими ракетами Росія обстрілює Україну
Крилаті ракети повітряного базування Х-55. З початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує їх для обстрілів українських міст. Серед жертв - мирні мешканці та навіть діти.
"Схеми" наводять докази, що це - ті самі ракети, які офіційний Київ 23 роки тому віддав Москві у кількості 575 штук, разом з 11 важкими бомбардувальниками.
Журналісти розшукали у державних архівах угоду, яку у 1999-му році підписали прем'єр-міністри України та Росії - Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. Та знайшли в додатках до угоди перелік серійних номерів крилатих ракет, переданих Кремлю в обмін на погашення газових боргів.
"Схеми" співставили ці серійні номери з тими ракетами Х-55, які армія РФ запускала проти України з початку повномасштабної війни. І вже виявили щонайменше з десяток збігів.
Хто тоді, наприкінці 90-х підтримав та просував домовленості з Росією про передачу ракет? Чи тиснули з США? Та чи всі уроки з тих помилок винесли Україна та західний світ?
Автори: https://www.facebook.com/serhii.andrushko?__tn__=-]K Serhii Andrushko, https://www.facebook.com/kira.tolstyakova?__tn__=-]K Kira Tolstyakova
https://www.facebook.com/watch/?v=1019938735807076
А як інакше?!
При Порошенку зуби лікували,видаляли безкоштовно(звісно по місцю реєстрації).
При Зеленському видалений хворий зуб коштував ~ 1/3 пенсійної виплати за 1 місяць(та сама реєстрація) у тому самому закладі.
Не говорячи про протезуваня НЕ ЛЬГОТНИХ пенсів!
То нахер мені ця зє-наволоч,якої я не обирав?!
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
==
Але з 2019 маємо конституційний переворот: всі гілки влади держави "президент" В.Зеленський злочинно передав завхоспу (бо "п'яти-шістьом менеджерам") "офісу президента". "Офісу" - що має всі ознаки: "Організована Злочинна Групировка".
Хоч інституція "Президент України" по Конституції України не є жодною гілкою влади й має лише функції представника держави:
Конституція України. Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Висновок: маємо державну зраду В.Зеленського - що узурпував владу та робить з держави Україна царство по образу моськовії.
Схоже медична мафія продавила цей закон. Але все ж таки найбільш прибутковим є бізнес на бахілах.