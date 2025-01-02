Уряд залучив торік рекордні 640 мільярдів від розміщення облігацій внутрішньої позики

Упродовж 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 497,81 млрд грн, $2,73 млрд та 754,9 млн євро.

Водночас на погашення за ОВДП за рік спрямували 245,44 млрд грн, $2,48 млрд та 918,3 млн євро, свідчать дані Депозитарію НБУ, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Таким чином, протягом 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 255,63 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати, зокрема у грудні – на 35,78 млрд грн.

"Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом", – уточнили в НБУ.

За даними Нацбанку, загалом з початку повномасштабної війни до 31 грудня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено понад 1,05 трильйона гривень, $8,35 млрд та 2,47 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 674,81 млрд грн, $8,62 млрд та та 2,17 млрд євро.

"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку – майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн – разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету", – прокоментував голова правління НБУ Андрій Пишний.

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Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко раніше констатував, що можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення ОВПД майже вичерпано.

За його словами, через це у держбюджеті на 2025 рік передбачено залучення лише 17 млрд грн "чистими" (залучення мінус погашення) від ОВДП: Мінфін планує запозичити через продаж облігацій 579 млрд грн, а погасити – 562 млрд грн. Таким чином, роловер за цим інструментом наступного року заплановано на рівні лише 103%.