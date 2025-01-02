Нацбанк продав рекордні $5,3 мільярда за місяць для підтримки курсу гривні. ІНФОГРАФІКА
Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд – у жовтні, $3,21 млрд – у вересні та $2,68 млрд – у серпні минулого року.
Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $5,284 млрд, а купив лише $0,4 мільйона, свідчать дані на сайті регулятора.
Загалом за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
Як повідомлялося, у 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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Mikola Mazurenko
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Олександр Гуменюк 7bbba3b5
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адвокат офіс
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