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Нацбанк продав рекордні $5,3 мільярда за місяць для підтримки курсу гривні. ІНФОГРАФІКА

Нацбанк продав у грудні 2024 року рекордні $5,3 мільярда

Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд – у жовтні, $3,21 млрд – у вересні та $2,68 млрд – у серпні минулого року.

Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $5,284 млрд, а купив лише $0,4 мільйона, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

Валютні інтервенції НБУ у 2024 році

Як повідомлялося, у 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.

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Треба ж якось конвертувати зарплати прокурорів і держслужбовців. А то згорять у вогні війни
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02.01.2025 20:43 Відповісти
Скидають фантики- нічого дивного.... але це дуже не добрий знак...
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03.01.2025 10:30 Відповісти
Щурі біжать з тонучого корабля, виводять все, що можуть. Гривня продовжить падіння
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03.01.2025 11:01 Відповісти

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