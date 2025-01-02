Зеленський доручив підготувати довгострокову програму постачання продуктів харчування до Сирії та Лівану

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити довгострокову програму підтримки сирійського народу разом із міжнародними партнерами.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр зауважив, що Сирія відчуває потребу абсолютно у всіх продуктах харчування, оскільки 13 років виснажливої війни призвели до того, що країна практично не виробляє їх самостійно. Водночас населення країни налічує 24 млн людей.

"Аграрний сектор представлений, на жаль, досить бідно через кліматичні особливості. Наявні 4,4 млн га землі страждають від посухи. Тому Сирія зацікавлена в постачанні з України не лише пшениці, а й особливо борошна, рослинної олії, цукру, м'ясних продуктів, курячого м'яса, м'яса ВРХ", – пояснив Коваль.

За його словами, між урядами України та Сирії розпочато діалог з цього питання, наразі є порозуміння, що така підтримка має бути стабільною, а не разовою, довгостроковою та прогнозованою.

"Ми як країна, яка проходить через війну, розуміємо, що дуже важливо мати прогнозованість у постачанні продуктів харчування. Місце України в продовольчій безпеці дуже важливе. Ми розуміємо необхідність продовження гарантування продовольчої безпеки цього регіону. Йдеться не лише про Сирію, а й про Ліван", – наголосив Коваль.

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Він також зауважив, що забезпечення інших держав продуктами харчування – це також канал збуту продукції для українських аграріїв.

"Це фактично унікальний випадок, коли, допомагаючи українському фермеру виростити продукцію, світ допомагає вирішити продовольчу проблему країн, які її потребують", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Україна в грудні 2024 року в рамках Grain from Ukrainе за сприяння UN World Food Programme направила до Сирії 21 фуру з 500 тоннами пшеничного борошна. Його передадуть 33 250 сім'ям або 167 000 осіб. Кожен пакет важить 15 кг і допоможе прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.