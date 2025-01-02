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Зеленський (2442) Мінагрополітики (1327) продукти (666) Сирія (73) Коваль (27)

Зеленський доручив підготувати довгострокову програму постачання продуктів харчування до Сирії та Лівану

зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити довгострокову програму підтримки сирійського народу разом із міжнародними партнерами.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр зауважив, що Сирія відчуває потребу абсолютно у всіх продуктах харчування, оскільки 13 років виснажливої війни призвели до того, що країна практично не виробляє їх самостійно. Водночас населення країни налічує 24 млн людей.

"Аграрний сектор представлений, на жаль, досить бідно через кліматичні особливості. Наявні 4,4 млн га землі страждають від посухи. Тому Сирія зацікавлена в постачанні з України не лише пшениці, а й особливо борошна, рослинної олії, цукру, м'ясних продуктів, курячого м'яса, м'яса ВРХ", – пояснив Коваль.

За його словами, між урядами України та Сирії розпочато діалог з цього питання, наразі є порозуміння, що така підтримка має бути стабільною, а не разовою, довгостроковою та прогнозованою.

"Ми як країна, яка проходить через війну, розуміємо, що дуже важливо мати прогнозованість у постачанні продуктів харчування. Місце України в продовольчій безпеці дуже важливе. Ми розуміємо необхідність продовження гарантування продовольчої безпеки цього регіону. Йдеться не лише про Сирію, а й про Ліван", – наголосив Коваль.

Читайте також: Україна готова допомогти Сирії, щоб не допустити продовольчої кризи, – Зеленський

Він також зауважив, що забезпечення інших держав продуктами харчування – це також канал збуту продукції для українських аграріїв.

"Це фактично унікальний випадок, коли, допомагаючи українському фермеру виростити продукцію, світ допомагає вирішити продовольчу проблему країн, які її потребують", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Україна в грудні 2024 року в рамках Grain from Ukrainе за сприяння UN World Food Programme направила до Сирії 21 фуру з 500 тоннами пшеничного борошна. Його передадуть 33 250 сім'ям або 167 000 осіб. Кожен пакет важить 15 кг і допоможе прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

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Топ коментарі
+23
Мразота, гнида українофобська брехливий членограй
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02.01.2025 18:43
+21
Переселенці із Криму 10 років "сосуть х...й" - а цей Янелох уже думає не про них, на жаль...
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02.01.2025 18:30
+16
Українцям - підняти податки, сирійцям - надати довгострокову допомогу
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02.01.2025 19:30
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Переселенці із Криму 10 років "сосуть х...й" - а цей Янелох уже думає не про них, на жаль...
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02.01.2025 18:30 Відповісти
і ще із ним додати 5-6 дефективних менеджерів...
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02.01.2025 20:51 Відповісти
хоч би одного
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02.01.2025 20:56 Відповісти
дЄрмак спати не буде.... Не жартуйте так!
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02.01.2025 20:59 Відповісти
млядь,у самих срака гола,але труси треба віддати братньому сирійському брату,який хоче дружити з руснею,де голова ?
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02.01.2025 21:31 Відповісти
ГЕОПОЛІТИК!
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02.01.2025 18:34 Відповісти
ГЕОПАЯЦИК!
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02.01.2025 18:43 Відповісти
Разова допомога - ну ок, але довгострокова!!!???
У нас що, війна скінчилась?
І кому? Сирія, де до влади прийшли не зрозуміло хто.
Треш!
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02.01.2025 18:43 Відповісти
Мразота, гнида українофобська брехливий членограй
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02.01.2025 18:43 Відповісти
Надіюсь, що основним постачальником продуктів харчування до Сирії та Лівану "найвеличніший" призначить Тетяну Глиняну.
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02.01.2025 18:59 Відповісти
Скільки нам ще цю нарколигу терпіти?!
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02.01.2025 19:01 Відповісти
То не терпи.
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02.01.2025 21:27 Відповісти
якось хаотично, без чіткого плану.... по цьому поводу треба буде, Срочно!, переглянути бюджет та виділити мільярдні кошти. на проведення в усих трудових колективах мітінгів та профсоюзних зборів грошей в підтримку братських, борющіхся, но голодающих, нарідів тепер ще й сирії та лівану! а також кошти на виготовлення для цих цілей мільйона лозунгів та транспарантів "рукі прочь від сірих та голодних!", "лівійці - ми з вами, наливайте!".... тексти виступів активістів на зборах вже пишуться пресс-секретутом найвеличнішого і незабаром будуть розвезені кур'єрами партії у всі первинні ячєйки кварталу-95!
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02.01.2025 19:02 Відповісти
Рятівник світу!!!!
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02.01.2025 19:03 Відповісти
"рідня зезедента" вимагає від нього українських харчів на постійній основі...
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02.01.2025 19:03 Відповісти
Зеленського, з його цінами "НЕЗЛАМНИМИ" на продукти харчування, на Україні не видно у магазинах щоденно!
Вартістю їх, зашкалює! Шмигаль з ЧЛЕНАМИ, тільки очима луПАЮТЬ, за Регламентом КМУ!?
Вирок Оманський для України!
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02.01.2025 19:06 Відповісти
Яку ще довгострокову програму?? -тут самим їсти нічого!
Ціни такі такі що багато не накупишся!
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02.01.2025 19:21 Відповісти
Навіщо ти так. Він був в столовій кму, ВРУ, адміністрації і ціни такі ж самі як і у 90 роках. Та і дома у холодильнику все є, жінка ні разу нічого не казала
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02.01.2025 22:43 Відповісти
Замість знизити цін на продукти для українців він незрозуміло для чого спонсорує Сирію, мабуть Сирії допомогти більше нікому окрім воюючої України яка вся в боргах
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02.01.2025 19:24 Відповісти
Українцям - підняти податки, сирійцям - надати довгострокову допомогу
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02.01.2025 19:30 Відповісти
Це типу як велікій освободітель,буде помагати всім і всех спасать, тільки своїх людей вертів на кую...Для нас податки а для сирійців допомога...це потужна многоходовочка!
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02.01.2025 19:49 Відповісти
ВПО продуктів не має,а терористам є!
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02.01.2025 20:10 Відповісти
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02.01.2025 20:16 Відповісти
кому на х* вср*лася та сирія? що за маразм взагалі???
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02.01.2025 20:17 Відповісти
В наступній статті пишуть, в Україні лише внутрішній займ складає 640 мільярдів
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02.01.2025 20:26 Відповісти
Хтоб ще нам допоміг
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02.01.2025 20:23 Відповісти
То він турбується щоб кацапам на їх базах у Сирії було чим харчуватися ...
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02.01.2025 20:32 Відповісти
На мило ішака тупорилого!
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02.01.2025 20:34 Відповісти
Це вже за межами здравого глузду..... В краіні дорожчає хліб, ціни ростуть на всі продукти харчування, а воно пілкується про Лівію та Сирію надсилаючи туди продовольство. А про свій народ воно коли почне пілкуватись?
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02.01.2025 20:40 Відповісти
Зніме чергове відео і народ пишатиметься, що в них такий президент. Он чув нещодавно від однієї потвори, що якби не янелох, то кацапи Україну вже б давно захопили
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02.01.2025 21:31 Відповісти
Ай, маладец!! Памагаєт, да!!!! Прийде час і вони з нами хлібчиком поділяться. Таких друзів не можна кидати на одинці з бідою!!!
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02.01.2025 20:49 Відповісти
молочної продукції, фруктів практично не купуємо, може подбав би про українців
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02.01.2025 20:51 Відповісти
Нє, ну нє пєрєдаст...він ще комусь, снаряди наприклад
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02.01.2025 21:10 Відповісти
Раніше сміялися з кацапів, що вони на своїх болотах для своєї влади не в пріоритеті, тепер українці мають свого вована для якого будь-хто важливіший за тупих україців.
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02.01.2025 21:34 Відповісти
А від Сирії та Лівану до Ізраїлю близько. Янелох туди поїде,і йому щось перепаде. Програма-то довгострокова.
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02.01.2025 22:18 Відповісти

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