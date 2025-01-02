Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство "Енергоринку". На це знадобилося півтора року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії.

Законопроєкт був внесений до Верховної Ради в 2019 році. У картці законопроєкту №2390 сказано, що його ухвалили в першому читанні 20 травня 2020 року, у другому – 28 липня 2023 року, 3 серпня того самого року направили на підпис главі держави й повернули з його підписом 2 січня 2025 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закон створює умови для сталих розрахунків та забезпечує можливість здійснення остаточного переходу до конкурентної моделі ринку електроенергії", – сказано в повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради.

Що передбачено законом

Законопроєкт №2390 передбачає внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства, які передбачають захист ДП "Енергоринок" від банкрутства та створення умов для погашення заборгованості, сформованої до 1 липня 2019 року на оптовому ринку електроенергії.

Крім того, мораторій на задоволення вимог кредиторів під час процедури банкрутства, згідно з законопроєктом, не поширюється на період проведення розрахунків учасників ринку електроенергії згідно з законом про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що виникла на оптовому ринку електроенергії.

Як повідомлялося, в 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год.