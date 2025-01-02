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борг (1850) заборгованість (158) закон (1453) електроенергія (4083)

Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство "Енергоринку". На це знадобилося півтора року

Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство держпідприємства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії.

Законопроєкт був внесений до Верховної Ради в 2019 році. У картці законопроєкту №2390 сказано, що його ухвалили в першому читанні 20 травня 2020 року, у другому – 28 липня 2023 року, 3 серпня того самого року направили на підпис главі держави й повернули з його підписом 2 січня 2025 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закон створює умови для сталих розрахунків та забезпечує можливість здійснення остаточного переходу до конкурентної моделі ринку електроенергії", – сказано в повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради.

Що передбачено законом

Законопроєкт №2390 передбачає внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства, які передбачають захист ДП "Енергоринок" від банкрутства та створення умов для погашення заборгованості, сформованої до 1 липня 2019 року на оптовому ринку електроенергії.

Крім того, мораторій на задоволення вимог кредиторів під час процедури банкрутства, згідно з законопроєктом, не поширюється на період проведення розрахунків учасників ринку електроенергії згідно з законом про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що виникла на оптовому ринку електроенергії.

Як повідомлялося, в 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год.

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Заборонив підприємству збанкротитись. Як колись підписав указ де заборонив Янелоху вести будь-які перемовини з Пулом. Але той забив на його укази.
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02.01.2025 17:56 Відповісти
Чергова схема відмити бабло через банкрота, але так, щоб "по тіхому"...
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02.01.2025 18:02 Відповісти
"Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду." А підписав через більше ніж рік. Конституція України розтоптана по всіх пунктах
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02.01.2025 18:26 Відповісти
А наскільки легітимний та законний документ,підписаний з порушенням всіх норм законодавства щодо термінів підписання?
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02.01.2025 22:21 Відповісти

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