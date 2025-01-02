Кабмін змінив порядок використання коштів на розмінування сільгоспземель

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №284, яка врегульовує порядок використання коштів для компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться в повідомленні Міністрства економіки.

Зокрема, термін подачі заявок для фермерів у наступному бюджетному періоді продовжений з 15 листопада до 25 грудня, а подані до 5 грудня заявки будуть розглядатися в поточному бюджетному році.

"Міністерство економіки врахувало досвід поточного року і напрацювало низку змін, щоб зробити процес розмінування агроземель швидшим та ефективнішим як із боку фермерів, так і операторів. Ми збільшили термін подачі заявок, зробили відкриття ескроу-рахунку обов'язковим до початку торгів та прийняли запобіжники, щоб не допустити конфлікту інтересів при очищенні земель", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Як зазначили в Мінекономіки, врегульовано питання розмінування частково забруднених ділянок. Якщо дотепер оператор розміновував лише підтверджено забруднену частину кадастрової ділянки, то тепер він повинен підтвердити фермеру безпечність решти землі, провівши нетехнічне обстеження.

Державна програма компенсацій за розмінування агроземель запрацювала у вересні 2024 року. За цей час Центр гуманітарного розмінування за підсумками аукціонів підписав 51 угоду з операторами протимінної діяльності на суму 532 млн грн. За ці гроші буде очищено 14,4 тис. земель сільськогосподарського призначення в Харківській, Миколаївській, Херсонській та Київській областях.

Наприкінці листопада Кабінет Міністрів спростив процес сертифікації операторів протимінної діяльності, відтак вони отримали можливість подавати заявки на отримання сертифікату через портал "Дія".