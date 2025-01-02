Бізнес погіршив оцінки діяльності у всіх сферах і прогнозує скорочення кількості працівників, – опитування НБУ. ІНФОГРАФІКА

Підприємства усіх секторів українського бізнесу погіршили свої оцінки ділової активності через погіршення безпекової ситуації, обстріли енергетичних об’єктів, зростання витрат, прискорення інфляції, зниження інвестиційного попиту та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у грудні минулого року знизився до 45,9 пункта, порівняно із 47,2 у листопаді, 49,4 – у жовтні, 48,7 – у вересні, 48,4 – у серпні та 44,4 – у липні, повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, секторальний індекс у сфері торгівлі у грудні становив 49,9 (у листопаді – 51,4, у грудні 2023 року – 46,9). Торговельні компанії ослабили свої очікування щодо збільшення товарообороту, а також, як і раніше, були налаштовані на зниження торговельної маржі, зауважили в НБУ.

Секторальний індекс у промисловості у грудні становив 44,6 (у листопаді – 46,7, у грудні 2023 року – 46,9). На зниження індексу вплинули дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат. Водночас погіршилися оцінки щодо залишків готової продукції, а також запасів сировини та матеріалів.

Секторальний індекс сфері послуг у грудні знизився до 44,5 (у листопаді – 44,8, у грудні 2023 року – 44). Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Найпесимістичніші оцінки вдруге поспіль надали підприємства будівництва: секторальний індекс у грудні становив 43,4 порівняно з 43,6 у листопаді (у грудні 2023 року – 42,1).

Загалом, підприємства будівництва та сфери послуг очікували посилення темпів зростання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість респонденти промисловості та торгівлі спрогнозували їх послаблення.

"Ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом’якшилися. Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, водночас підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг очікували сповільнення темпів скорочення персоналу, лише промисловці спрогнозували їх незначне прискорення", – підсумували у НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 грудня 2024 року. В опитуванні взяли участь 508 підприємств.

Як повідомлялося, дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації та/або виїзду співробітників знову ставу головною перешкодою для бізнесу в Україні. Частка компаній, що скаржаться на цю проблему, в листопаді минулого року сягнула історичного рекорду в 64%, порівняно із 57% у жовтні та 61% – у вересні.