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МОЗ (1426) призначення (1127) закупівлі (2508) ДП Медзакупівлі (8)

МОЗ призначило нового керівника "Медичних закупівель України". Що про нього відомо?

Гендиректор держпідприємства

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) призначило Олега Кльоца на посаду гендиректора держпідприємства "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

До цього він з жовтня минулого року виконував обов'язки очільника установи, повідомляє пресслужба МЗУ.

Згідно із наведеною у повідомленні біографією, Олег Кльоц приєднався до команди МЗУ у 2021 році і за цей час пройшов шлях від логіста до керівника відділу та заступника генерального директора з управління поставками до в.о. гендиректора.

Кльоц отримав магістерський диплом із відзнакою у Національному транспортному університеті за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". З 2007 року працював у представництвах іноземних фармацевтичних компаній в Україні, а з 2014 по 2016 роки Олег очолював представництво іноземної фармацевтичної компанії в Республіці Таджикистан.

З 2017 по 2021 рік він працював у сфері зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних компаніях, зосереджуючись на B2B та B2C секторах.

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Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року Кабмін Уряд призначив заступником міністра охорони здоров’я Едема Адаманова, який обіймав посаду генерального директора МЗУ із серпня 2023 року. У МОЗі він відповідає за фінансово-економічний блок, централізовані закупівлі та інфраструктурні проєкти.

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Топ коментарі
+6
3.14здець повний - "автолюбителя призначили начальником аптеки"
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02.01.2025 17:37
+4
Какая то мутная биография,все что можно вытерли,остальное просто пропустили.
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02.01.2025 17:54
+2
Ще один з когорти "новиє ліца"?
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02.01.2025 18:40
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3.14здець повний - "автолюбителя призначили начальником аптеки"
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02.01.2025 17:37 Відповісти
Магістра, він ті таблєтки розфасує ліпше чим колеса на шиномонтажі.
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02.01.2025 18:54 Відповісти
Какая то мутная биография,все что можно вытерли,остальное просто пропустили.
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02.01.2025 17:54 Відповісти
істинний єрм аковець крепкій схематозник
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02.01.2025 18:16 Відповісти
Ще один з когорти "новиє ліца"?
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02.01.2025 18:40 Відповісти
Якщо він раніше робив як і володя гройсман на погості то Я впевнений що все у нас буде гаразд.
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02.01.2025 18:52 Відповісти
Свою пику він вже давно продав якомусь таджицькому наркокартелю. Він же абсолютно нічого не розуміє в медицині та фармацевтиці... Оце і є демостація совка в головах жидробільшовиків ОП. Мабуть постачає ********* конкс куди надо... А що він ще може робить з такою біорафією? Впевнений - тип готується до еміграції і натирити йому треба багато. Подивіться уважно на мордочку. Там все про нього - ким був, ким є і ким стане (якщо виживе).
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02.01.2025 20:10 Відповісти
боюся запитати, а де він працював з 21 по 24 рік? домогосподаркою????
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02.01.2025 20:22 Відповісти
Вау,оце діло! Тепер в Україні з ліками проблем не буде.....їх взагалі не буде...слава зеленим таксістам!!! Корито чекає!!!
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02.01.2025 20:44 Відповісти
у представництвах іноземних фармацевтичних компаній в Україні,Джерело: https://biz.censor.net/n3528183
московитські фарм компанії можно вважати іноземними
СБУ його перевіряло? Державною мовою спілкується на робочому місті?
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03.01.2025 00:40 Відповісти
Є питання - а фотка з офіційного документа є ? А не ця у якись кущах марихуани
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03.01.2025 00:42 Відповісти
Якби там не було, читаймо наступну новину, МЗУ в 2023 році, зекономило 2.5 міліарди на закупівлі ліків, я б не став поспішати з виводами....
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03.01.2025 10:24 Відповісти

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