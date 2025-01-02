МОЗ призначило нового керівника "Медичних закупівель України". Що про нього відомо?

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) призначило Олега Кльоца на посаду гендиректора держпідприємства "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

До цього він з жовтня минулого року виконував обов'язки очільника установи, повідомляє пресслужба МЗУ.

Згідно із наведеною у повідомленні біографією, Олег Кльоц приєднався до команди МЗУ у 2021 році і за цей час пройшов шлях від логіста до керівника відділу та заступника генерального директора з управління поставками до в.о. гендиректора.

Кльоц отримав магістерський диплом із відзнакою у Національному транспортному університеті за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". З 2007 року працював у представництвах іноземних фармацевтичних компаній в Україні, а з 2014 по 2016 роки Олег очолював представництво іноземної фармацевтичної компанії в Республіці Таджикистан.

З 2017 по 2021 рік він працював у сфері зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних компаніях, зосереджуючись на B2B та B2C секторах.

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Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року Кабмін Уряд призначив заступником міністра охорони здоров’я Едема Адаманова, який обіймав посаду генерального директора МЗУ із серпня 2023 року. У МОЗі він відповідає за фінансово-економічний блок, централізовані закупівлі та інфраструктурні проєкти.