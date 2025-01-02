Експорт українських товарів до Африки за минулий рік зріс на 15%, – Зеленський

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Укрінформ.

"У 2025 році буде більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки. За минулий, 2024 рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15% – це плюс більш ніж $5 млрд до рівня 2023 року, а загалом – більш ніж $41 млрд українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що завдання на цей рік – продовжити зростання. У цьому контексті президент, зокрема, згадав про візит до Лівану міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Як результат візиту – будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року експорт вироблених в Україні товарів зріс на 15% – до $41,64 млрд, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.