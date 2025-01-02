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Експорт українських товарів до Африки за минулий рік зріс на 15%, – Зеленський

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік зріс на 15%

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Укрінформ.

"У 2025 році буде більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки. За минулий, 2024 рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15% – це плюс більш ніж $5 млрд до рівня 2023 року, а загалом – більш ніж $41 млрд українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що завдання на цей рік – продовжити зростання. У цьому контексті президент, зокрема, згадав про візит до Лівану міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Як результат візиту – будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року експорт вироблених в Україні товарів зріс на 15% – до $41,64 млрд, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
воно ще й в Сирію гуманітарку доставляє - так що "майстер широкого профілю"
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02.01.2025 17:32
+2
Пальму собі придбав, вже гнездо почав мастерити
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02.01.2025 17:32
+2
Розкажи про фронт, відсутність другої лінії, та провал постачання всього! у війська, а не прикривайся фіговим листочком!
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02.01.2025 17:34
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Треба Квартал-95 туди на гастролі відправити. Тільки обережно, бо можуть з'їсти.
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02.01.2025 17:06 Відповісти
Квартал зжере місцевих? Судячи з габаритів й рож деяких..
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02.01.2025 17:16 Відповісти
Лисого точно з"їдять.То ж треба так розпастися...хоча що ж це я...В Кварталі чим паскудніший тим смішніший,коли я бачу нашого спікера Ради поруч з дрібними європейськими лідерами не знаю чи сміятись,чи гордитись,чи переключитись на шось інше...
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02.01.2025 17:18 Відповісти
Я на телевізор встановила двірники від автомобіля і датчик дощу. Плюнула - а воно автоматично витирає.
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02.01.2025 17:39 Відповісти
а постачання якісних *********** від укроборонпрому на скільки %?
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02.01.2025 17:08 Відповісти
Так більше продавати нікуди
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02.01.2025 17:12 Відповісти
Що воно в ту Африку вперлось так?
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02.01.2025 17:17 Відповісти
Пальму собі придбав, вже гнездо почав мастерити
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02.01.2025 17:32 Відповісти
воно ще й в Сирію гуманітарку доставляє - так що "майстер широкого профілю"
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02.01.2025 17:32 Відповісти
Розкажи про фронт, відсутність другої лінії, та провал постачання всього! у війська, а не прикривайся фіговим листочком!
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02.01.2025 17:34 Відповісти
От чого Ви цькуєте чужинця? І не забувайте про новий Закон про антисемітизм. Наїзд - тюрма.
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02.01.2025 17:43 Відповісти

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